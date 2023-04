Compartir Facebook

¡Guerra declarada! Hace unos días, Fabio Agostini brindó declaraciones a un medio de comunicación, en la cual defendía a Jossmery Toledo. Para el “galáctico”, el culpable en el escándalo protagonizado por la ex policía y Paolo Hurtado sería el futbolista. Tras esto, el “Caballito” se comunicó con el ex integrante de Esto es Guerra, según contó el propio Fabio Agostini en “América Hoy”.

“Me habló por Instagram. No pasó nada, el chico me habló, pusimos las cosas claras, hablamos cuatro cosas y ya”, aclaró Fabio Agostini.

¿De qué habló Paolo Hurtado con Fabio Agostini?

Según reveló Fabio Agostini, el “Caballito” Hurtado se contactó con él mediante Instagram. El español reveló que se sorprendió por el mensaje, pero dejó en claro que aclararon las cosas como “dos hombres maduros”.

“Todo empezó cuando un medio de comunicación habló cosas que no eran (…) los medios a veces hablan de más. El medio habló cosas que no tenía que hablar y él (Hurtado) se molestó conmigo. Me comentó si era verdad lo que había dicho y le dije que no. Yo no tengo porque hablar de él si no lo conozco”, indicó Lord Agostini visiblemente molesto.

“Yo me sorprendí cuando me habló (…) me dijo que porque tenía que defender a Jossmery. Yo a ella la defiendo porque es mi amiga y es una buena chica”, agregó el galáctico.

Ante esto, Brunella le reclamó a Fabio por no hablar las cosas claras, ya que al inicio había dicho que ambos hablaron sobre cuatro puntos. El español no se quedó callado y respondió el cuestionamiento de la esposa de Richard Acuña.

“Otra vez lo vuelvo a recalcar. Me dijo porque yo había dicho tantas cosas que yo no dije en verdad porque el medio de comunicación habló de más. Le dije que de él no hablé, es su vida, son sus cosas, a mí no me interesa. Hablé solo sobre Jossmery”, agregó Fabio Agostini.

“El único culpable es él, está casado”

Otra de las preguntas que le hicieron a Fabio Agostini fue referente a las declaraciones que le dio a un medio de comunicación. El español reiteró que, en su opinión, la persona culpable en el ampay que protagonizó su ex saliente con el futbolista de Cienciano es él, ya que está casado.

“Yo pienso así, es mi opinión y ya está”, respondió el ex chico reality. Además, reveló que, si se ha comunicado con Jossmery, “pero no ha sido para darle mi apoyo. Le he dado otra cosa, hablé con ella para cosas privadas”, finalizó el galáctico.