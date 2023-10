«Era una estrategia», Paolo Hurtado sigue justificando su infidelidad

Paolo Hurtado nuevamente se presentó en el programa de Magaly TV la Firme para responder las declaraciones de Jossmery Toledo en el programa de «Amor y Fuego».

El jugador nuevamente tildó a la modelo de amante y mentirosa por la versión que contó de los hechos y justificando las palabras de amor que le decía en su momento.

¿Estrategia?

Paolo Hurtado fue cuestionado por Magaly Medina tras presuntamente solo haber mostrado las pruebas que le convenía a la conductora y a su esposa.

Es así que la popular «Urraca» increpó al jugador pues Jossmery había contado en el programa de «Peluchin» que Paolo le juraba amor eterno un día antes del baby shower de Rosa Fuentes.

«Tu le decías a Jossmery una noche antes que la amabas y al día siguiente le cantabas a Rosa en su baby shower», dijo la periodista.

Es así que Paolo Hurtado trato de justificar su comportamiento afirmando que él sabía porque hacía las cosas y logro conseguir su cometido.

«Eso fue estrategia para poder tener argumentos y demandarla (…) Estuve con ella para pasar el tiempo todo lo que le decía era para estar con ella», dijo Hurtado.

Estás declaraciones dejaron sorprendida a Magaly quien no entendía la necesidad de seguir enamorando a Jossmery cuando todavía luchaba por el amor de Rosa Fuentes.

Asimismo, Magaly aseveró que Jossmery espero demasiado tiempo para darse cuenta que la relación que tenían no tenía futuro por todos los problemas que tenían que superar como pareja.

«Yo que Jossmery te mandaba por un tubo», dijo la conductora pues en varias ocasiones el jugador la minimizaba.

Acepta sus errores

Desde Cusco, Paolo Hurtado se conectó a través de una videollamada con Magaly Medina. Y ambos revisaron las declaraciones de Jossmery Toledo y las contrastaron con lo que dijo Hurtado.

Además, expresó que nunca tuvo la intención de estar con ella. «Yo no podía tener una chica con ese pasado. No aceptaría que las personas me estén señalando», comentó Paolo Hurtado.

Por último, finalizó recalcando que le haré una demanda por hablar de su esposa y sus hijos, que les está afectando. «Yo voy a ir con todo», expresó. «Quiero pedir perdón a mi esposa y a mis hijos», se disculpó.

Por último, Magaly Medina le dio las gracias por la entrevista y elogió el hecho de que sea el único futbolista infiel que ha dado la cara. Ante ello, Hurtado le respondió:

«En la vida uno tiene que aceptar sus errores», finalizó.