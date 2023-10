¡Contraatacan! Paolo Hurtado y Rosa Fuentes demandan a Jossmery Toledo por recientes declaraciones

Rosa Fuentes y Paolo Hurtado no se quedan de brazos cruzados tras las recientes declaraciones de Jossmery Toledo y decidieron iniciar una demnada en su contra.

Esta demanda ha sido criticada por muchos usuarios, pues consideran que la única víctima es Rosa Fuentes.

¿Se le viene la noche a Jossmery?

Rosa Fuentes y Paolo Hurtado también denunciaron a Jossmery Toledo por agredirlos psicológicamente, a sus hijos y a su familia.

Luego de que saliera en el programa de ‘Amor y Fuego’ a contar los detalles de su relación en secreto.

Magaly Medina en su programa de espectáculos de la noche del jueves 26 de octubre leyó el documento de la denuncia que le interpuso la expareja a la ex policía.

“Juzgado de Familia contra el grupo de la violencia contra la mujer formuló denuncia por violencia familiar, la parte denunciada es Jossmery Enith Toledo Coronel. Materia; violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La víctima es Rosa fuentes y la otra víctima es Paolo Hurtado”, dijo.

Es así que Magaly Medina no fue ajena a esta situación y aseveró que Rosa Fuentes es la que debería tomar acciones.

“Acá la única que puede denunciar a los dos es Rosa Fuentes. No sé por qué Paolo Hurtado firma esta denuncia con Rosa fuentes… todo esto lo inició Paolo Hurtado, desde el momento que un hombre no le puede decir no a una tentación, se tiene que hacer responsable de todos los actos que deriven de su infidelidad”, dijo.

Jossmery demanda a Paolo Hurtado

Según el programa de ‘Amor y fuego’ de Rodrigo González se reveló que la ex policía iniciaría acciones legales contra Paolo Hurtado.

Tras recibir amenazas contra su integridad personal y familiar.

Además, de acuerdo a las declaraciones de ‘Peluchín’, Jossmery estaría sufriendo de amenazas contra su vida tras revelar una serie de detalles de lo que fue su relación con el jugador de fútbol.

Quien además era una hombre casado y con hijos.

“De buena fuente les pudo adelantar que Jossmery Toledo va denunciar a Paolo Hurtado por difamación y porque existen graves amenazas contra su integridad, como mujer fue vulnerada (…) Existen graves amenazas contra su vida”, señaló.

El documento difundido por el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre narra uno de los episodios que vivió la expolicía junto al futbolista, donde él la insulta y la minimiza.

«Le empezó a insultar con palabras soeces como: perr*, no vales nada, nadie te toma en serio, mira yo tengo una gente para dar play que me debe favores», dice el parte.