Paolo Guerrero jura que ya se siente cada vez mejor

El máximo goleador de la selección, Paolo Guerrero, confesó que aún no recibe el alta médica, sin embargo se encuentra bien y entrenando. “Estoy muy bien, entrenando fuerte, esperemos que cada vez me sienta mucho mejor, ahorita me siento muy bien. Sirvió mucho mi viaje a Estados Unidos, me mantengo entrenando fuerte”, señaló el futbolista.

Y manifestó: “Estoy entrenando bien y espero en poco tiempo volver a jugar fútbol. Seguramente me voy a sentir mejor con el pasar de los días, las próximas semanas van a ser muy importantes”.

Guerrero también fue consultado sobre la posibilidad de volver a Alianza Lima, al respecto reconoció ser futbolista libre. “Con más razón tengo tiempo para ver a dónde puedo ir, a qué futbol, a qué fútbol, a qué liga”, manifestó el capitán de Perú.

A menos de 20 días de la próxima fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, la posibilidad que Paolo Guerrero sea convocado por Gareca para los cruciales enfrentamientos contra Uruguay y Paraguay, es una incertidumbre.

¿FIRMA POR ALIANZA?

Hoy cerrará el libro de pases para la Liga 1. Pese a ello, por andar libre desde octubre del año pasado, Paolo puede alcanzar un acuerdo con cualquier club peruano después de esa fecha. Lo mismo aplica para instituciones del extranjero. Eso sí, el ariete quiere estar primero totalmente operativo.