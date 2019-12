¡PAPÁ A LOS 83 AÑOS! ‘Melcochita’ a la espera de su décimo hijo

A sus 83 años de edad, Pablo Villanueva ‘Melcohita’ se convertirá en padre por novena vez. El sonero y humorista peruano nos abrió las puertas de su hogar en Surco, para darnos esta noticia junto a su esposa Monserrat, quien ahora jura que cerrará la fábrica definitivamente.

-¿Pablo cómo te sientes al saber que a tus 83 años vas a volver a ser papá?

P: Eso es para que te des cuenta que todavía estoy fuerte. La vacuna funcionó Jajaja.

M: Todavía puede Jajaja.

-¿Cómo recibieron la noticia del embarazo?

M: La verdad es que a mí no se me pasó por la mente estar embarazada, el único síntoma que tenía era de sueño, luego Pablo pensaba que estaba anémica, me llevó al médico y ahí nos enteramos.

P: Cada hijo que he tenido ha sido mi felicidad, otro hijo más es una bendición. Yo si quería tener otro hijito, pero acá la señora no atracaba, se me corría jajajaja.

-¿Cuál es tu secreto para estar potente a tus 83 años?

P: Me tomo mi caldo de cabeza de pescado, me cuido, hago ejercicios, tomo mis vitaminas para estar como cañón.

-¿Qué te gustaría que sea hombre o mujer?

P: Un machito para que cuide a las mujercitas.

-¿Algo más que quieras acotar?

Desearles a todos mis seguidores un Feliz Día de los Inocentes jajajaja porque no hay un bebé camino jajajaja. Bromas aparte, un Feliz Año Nuevo a todos los lectores de Diario Karibeña, esperemos que el gobierno mejore con tanto corrupto que hay.