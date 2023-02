Papá de Ale Baigorria rompe en llanto y le pide disculpas: “Me hubiese gustado darle una familia a mi hija y estar juntos siempre”

Compartir Facebook

En el programa ‘Mande quien mande’, Ale Baigorria y su padre, protagonizaron un emotivo momento que conmovió a todos.

La empresaria y su papá Sergio Baigorria visitaron el programa de María Pía Copello, ambos abrieron su corazón para pedirse disculpas. Primero empezó la rubia, quien pidió perdón por haberse alejado de su familia: “Te prometo que no te voy a dejar en la vida, pase lo que pase”, comentó.

A lo que el actual alcalde de Chaclacayo no contuvo las lágrimas y habló sobre la relación que tuvo con la madre de la chica reality, María Verónica Alcalá: “Me hubiese gustado darle una familia a mi hija, y estar juntos para siempre”, expresó con lágrimas en los ojos.

La novia de Said Palao aprovechó en agradecer a su papá y enviar un mensaje para todos los padres: “A pesar de eso, yo agradezco porque en el día de mi cumpleaños de mi papá, mi mamá estuvo presente y para mi eso fue importante, porque nunca los vi juntos, nunca los vi darse un beso, para mi eso no es normal. Un consejo a la gente que pasa por ese momento, que los que más sufren son los hijos, está bien que no se amen, que no quieran, que no sean compatibles, pero piensen en los hijos, llévense bien, lleguen a un acuerdo”, finalizó.