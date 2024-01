Papá de Alejandra Baigorria emocionado porque pensó que tendría un nieto: «¿Me vas a hacer abuelo?»

En medio de la euforia por el compromiso entre Alejandra Baigorria y Said Palao, el papá de la rubia, Sergio Cheky Baigorria, soltó una bomba que dejó a todos boquiabiertos. Resulta que el alcalde de Chaclacayo confesó que, minutos antes de enterarse del compromiso, pensó que su hija le daría una noticia diferente.

Papá de Alejandra Baigorria pensó que sería abuelo

Todo estaba de fiesta con el compromiso de Alejandra Baigorria y Said Palao, pero el papá de la rubia, Cheky Baigorria, se llevó la sorpresa del día al confesar que pensó que le darían otra noticia.

Antes del anuncio de la pedida de mano, Cheky tenía su mente en otro nivel y confesó: «Me llamaron tempranito. ‘Papá, tenemos una noticia’, con una cara de felicidad mi hijita. Le contesté: ¿Me vas a hacer abuelo?».

La expectativa estaba por las nubes, pero Alejandra aclaró todo: «No, papá. Y me contó su historia de amor, te amo hijita, eres una maravillosa mujer. Felicidades Said, ¡un abrazote!» ¡Paren todo! Era compromiso, no embarazo.

La pareja, que ya lleva más de tres años de relación, decidió subir un escalón más en su historia de amor con una pedida de mano de película en Filipinas. Las redes explotaron de felicitaciones, pero la confusión de Cheky añadió una cuota de humor al momento.

Emoción de un papá orgulloso

Cheky Baigorria es conocido por su simpatía, y esta vez no defraudó. La anécdota quedó como la cereza en el pastel de la gran noticia. La familia Baigorria no deja de sorprender, y esta vez, la confusión de Cheky fue el toque cómico que todos necesitábamos.

El mensaje del alcalde de Chaclacayo dejó claro que la emoción estaba al máximo y que la mente de los papás siempre va un paso más allá. ¿Será que Cheky estaba preparando el baby shower antes de tiempo?

La historia de amor entre Alejandra y Said ha conquistado a todos, y la familia Baigorria se llena de felicidad. La noticia del compromiso ya es un hit, y la anécdota de Cheky le dio un giro inesperado y lleno de risas.

Ahora, la expectativa está en el próximo paso de la pareja y en qué más nos tendrán preparado los Baigorria. ¡Felicidades a los novios y que siga la fiesta en la familia Baigorria!