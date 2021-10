Papá de María Fe Saldaña apenado por el caso de su hija: “Siente que la han dejado abandonada”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Decepcionado! El papá de la ex del salsero declaró sobre la situación de su hija y lamentó que no haya podido culminar sus estudios.

La producción de Magaly TV, La Firme pudo comunicarse con el padre de María Fe donde arremetió contra el artista donde señaló que se ‘aprovecharon de su hija’.

También puedes ver: “Las trampas no se plantan solo descansa”, dice Susy Díaz sobre su ex pareja

“Nosotros tuvimos una conversación con el padre de María Fe Saldaña y nos contó algunos aspectos que desconocíamos de esta relación. Este señor, como padre, está enojado con el cantante. Él nos contó que habló con Josimar antes de que se fuera a Estados Unidos y que se dio cuenta de que su hija se iba a quedar en Perú porque no tenía visa y que Josimar no volvería por ella”, comentó la ‘Urraca’.

“Él dice que su intuición de padre le dijo que este cantante no regresaría por su hija, sobre todo teniendo en cuenta que él tenía todas las intenciones de quedarse a vivir en los Estados Unidos”, acotó.

“Él habla también que se siente muy apenado porque María Fe dejó su carrera sin concluir y ahora se dedica a vender bingos y ropa, siente la han dejado abandonada. Es el discurso de un padre adolorido que siente que alguien abusó de su confianza y el amor que una chica joven le tenía a este salsero”, concluyó la conductora.

MARÍA FE DE LEJOS CON JOSIMAR

Al parecer, María Fe Saldaña estaría cansada del comportamiento de su expareja y padre de su bebé, Josimar Fidel. Y es que el programa ‘Amor y Fuego’ emitió unas imágenes donde se le escucha decir a la joven que se encuentra muy molesta con el salsero, quien viene radicando en Los Estados Unidos.

El programa de Rodrigo y Gigi emitió un video donde María Fe fue captada en el preciso momento que hablaba por teléfono con un amigo en común que tendría con el artista peruano.

MIRA TAMBIÉN: Ivana Yturbe confiesa que su bebé heredó el carácter de Beto da Silva: “No llora, es un angelito”

“Josimar ha llamado a mi tío Kike y le ha dicho que sí, que María Fe y yo hemos estado mal por un problema que tuvimos en San Borja y desde ahí nunca más volvimos a estar bien”, comienza diciendo la joven.

Asimismo, María Fe aseguró que Josimar le habría dicho que cuando regrese de su viaje por Estados Unidos, se casaría con ella. “Él dice que va a venir de Estados Unidos a casarse conmigo. Yo no sé con quién se va a casar, con mi alma, porque yo no me voy a casar con él. Yo sí me he mostrado molesta con él, porque de verdad me da mucha cólera que a una persona le diga eso de casarse, a otra persona le inventa otra cosa, con qué finalidad”, agregó bastante indignada.

MIRA TAMBIÉN: Gian Marco es criticado por opinar de Residente y J Balvin