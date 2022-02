Papá de Santiago Ormeño habló de su hijo tras el Perú vs Ecuador: “Está muy afectado”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El papá de Santiago Ormeño se pronunció sobre lo que está viviendo su hijo tras la ola de críticas que recibió por su actuación en el partido contra Ecuador.

El pasado 1 de febrero, Perú se enfrentó a Ecuador en el Estadio Nacional y consiguió un empate por 1 a 1. Santiago Ormeño arrancó el partido como el delantero titular dado que Gianluca Lapadula no se encontraba en condiciones correctas por los constantes golpes que recibió en la nariz.

Muchos hinchas criticaron la actuación de Ormeño y lo han criticado al punto de decir que no lo vuelvan a convocar nunca más. Es por eso que su padre, Walter Ormeño, se animó a revelar qué está viviendo actualmente el delantero del León de México.

“Ayer hablamos de fútbol con Santiago y está muy afectado, porque no tuvo un muy buen desempeño. Pero le dije lo que me decía su abuelo: ‘es muy difícil jugar al fútbol si no tienes la pelota’”, inició diciendo el papá de Ormeño.

“No digo que la gente sea injusta con Santiago, pero creo que habla en ‘caliente’. Sin ir muy lejos, a Edison Flores le decían malísimo y él consiguió cuatro puntos de seis. Si Santiago hacía un gol la gente decía: es un crack. Así es el fútbol”, agregó.

Mire también: Nicola no supera la depresión: “levantarnos todos los días es un logro”

El ‘Tigre’ Gareca se pronunció tras el 1 a 1 que consiguió la Selección Peruana y aplaudió el esfuerzo del equipo para conseguir un empate.

El día de ayer, la Selección Peruana jugó contra los ecuatorianos obteniendo un empate que le permitió sumar un punto en la tabla de las Eliminatorias. A pesar de no poder ganar el partido, Ricardo Gareca aplaudió el esfuerzo de los muchachos por sacar adelante “un partido muy duro, muy difícil”.

Y es que el Ricardo Gareca asegura que “recibir el gol muy rápido nos puso cuesta arriba”, pues el 1 a 0 que puso Ecuador, fue en los primeros minutos, y de ahí en adelante, se presentó un partido cerrado. Sin embargo, Ricardo aplaude que ahora mismo, la propia Selección es la única que puede conseguir la clasificación, sin esperar los resultados de otros partidos.

“Lo más importante de todo que la selección peruana depende de sí misma en las dos últimas fechas, eso es muy bueno y lo valoro por el sacrifico de los muchachos, llegar dependiendo de nosotros era lo que buscábamos”, dijo.

“Queríamos ganar los tres puntos, pero cuando no se puede ganar no se debe perder, y más en esta instancias finales. En este momento a Perú le queda seguir peleando el objetivo que nos planteamos”, agregó el ‘Tigre’.

Además: ‘Tomate’ saca cara por chicos reality en Esto es Habacilar: “Facundo tiene talento”