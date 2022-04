Papás llevaron a su hija a una iglesia para que jure no hablar con su ex

Compartir Facebook

Superar una ruptura amorosa no es fácil para todos, y al parecer para Iveth tampoco. Como mostró un video de TikTok, la chica fue acompañada por sus padres para jurar ante la Virgen María que no le hablará a su ex. La situación le habría preocupado y optaron por esta medida.

El amor es uno de los mayores intereses de las personas, y cuando llega el momento de empezar una relación de pareja pareciera que la felicidad entre los dos nunca se fuera acabar, aunque aveces ocurre. No siempre se entienden y la situación se vuelve tan complicada que optan por terminar por el bienestar de ambos, aunque suele haber una parte que no quiere dejar ir todo ese tiempo juntos.

Aprender a superar los quiebres es fundamental para sentirse mejor con uno mismo, y más aún si se quiere repetir la experiencia con un nuevo amor, pero hay gente que extraña tanto a sus ex que los siguen contactando después de terminar y con la esperanza de volver con ellos.

Lo bueno es cuando hay amigos y una familia que se preocupa, ayudan como pueden para que los superen, aunque con medidas un poco inusuales como el caso de una joven que fue llevada a una iglesia para recibir ayuda divina.

Drástica decisión

La situación de esta chica aparentemente llegó a preocupar a sus propios padres, quienes se encargaron de buscar la ayuda más “efectiva” posible en una iglesia.

El usuario de TikTok @mr.valeskaa se encargó de grabar el momento en que Iveth, como fue identificada la joven, fue hasta una estatua de la Virgen María acompañada de sus papás para jurar ante ella que no volverá a hablar con su ex.

Si bien no se sabe si la pareja terminó en buenos o malos términos, al parecer lo único que quieren sus padres es ayudarla a superar el quiebre y que salga adelante, sanando así su corazón el cual habría quedado supuestamente roto.

Como se puede ver en el registro, la chica se paró frente a la Virgen con sus padres e hizo su juramento, el cual fue sellado cuando se persignó.

Una vez que Iveth se persignó para terminar el proceso, dio la vuelta y se retiró del templo junto a sus padres, quienes esperan que cumpla con lo prometido. “Medidas desesperadas”, fue como definió el hecho el usuario que subió el video, mientras que la protagonista lo encaró en los comentarios por haberlo contado en redes, aunque con humor.

“Gracias por exhibirme, qué detalle”, escribió en la publicación que ha sumado 11 millones de reproducciones.