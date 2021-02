Papito denuncia que solo le entregaron a un hijo y él esperaba gemelos

Compartir Facebook

La espera por sus bebés era lo que más le hacía ilusión a esta pareja, sin embargo, jamás imaginaron que se encontrarían con este duro problema el día del nacimiento.

Según denuncia este padre de familia, cuando su esposa dio a luz solo le entregaron a un bebé, pese a que en todas sus ecografías se encontraban gemelos.

Noemí Condor, la madre, dio a luz a una niña en la exMaternidad de Lima y se encuentra consternada pues sabía perfectamente que en su vientre habían dos fetos.

Frente a ello, el consternado padre mostró los exámenes médicos del tiempo de gestación de su esposa, además de diversas ecografías de instituciones privadas y públicas en las que se señala que la pareja iba a tener gemelos.

Incluso, en las ecografías se indica que uno de los bebés iba a ser varón, pero el otro aún no se identificaba por la forma en la que se encontraba.

“No sé porque me dicen que es uno. Que digan que se han equivocado en algo, pero que me den a mi hijo. No pido otra cosa”, comenta el padre de familia.

Por otro lado, la exMaternidad de Lima salió al frente e indicó que solo encontraron a un bebé del sexo femenino en el vientre de la mamá, luego de que le realizaran una cesárea.

