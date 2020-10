Papito esperaba a su hijo en el colegio y su ex lo agarra a puñaladas

Compartir Facebook

De terror. Un padre de familia fue al colegio de su hijo en España para recogerlo y fue víctima de su propia ex mientras esperaba. La mujer se acercó a él para acuchillarlo sin miedo a poder matarlo.

Según el testimonio del hombre, él ni siquiera estaba en la vereda, sino en su propio auto, cuando sintió como lo tomaban del cuello y lo maniataban.

«Yo estaba en el coche esperando al crío que salía de clase a las cuatro y veinte. Llegó ella, me echó la mano al cuello y me atacó con el cuchillo, me tiró seis o siete cuchilladas, no me di ni cuenta de que me había pinchado»

El hombre tuvo la suerte de que sus heridas no fueron graves, por lo que no hizo falta llevarlo al área de Cuidados Intensivos de un hospital y vivió para contarlo.

“Aproveché un momento que vi que tenía hacía atrás la mano en la que llevaba el cuchillo, se la cogí, salí del coche y logré tirarla al suelo», agregó.

Pese a que todos los compañeros de escuela vieron lo ocurrido, el menor de edad evitó hablar de lo sucedido.

Por otro lado, la víctima narró que la agresión se habría dado por la custodia del menor que sigue siendo compartida, pero hace un año él la pidió al 100%.

