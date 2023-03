¿Para el ‘Gato’? Melissa Paredes lanza indirecta en redes: “Ahora quieres volver, se te nota”

Compartir Facebook

Luego de anunciar su salida en el programa ‘Préndete’, Melissa Paredes sigue activa en sus redes sociales y realizó contundente video.

La ex chica reality se refugia en los Tik Tok y está vez no dejó pasar la oportunidad para unirse al challenge de “TQG”, un tema de Karol G y Shakira. En el video se ve a la pareja del bailarín realizando una sexy coreografía que dejó ‘boquiabiertos’ a todos.

Pero lo que más llamó la atención era el mensaje oculto en este video donde puso una dedicatoria de “Para ti” y muchos de los usuarios lo han considerado como una indirecta para el padre de su hija, Rodrigo Cuba.

LE DIJO ADIÓS A ‘PRÉNDETE’

La modelo le dijo adiós a su etapa como conductora en el programa Préndete, Melissa afirmó que no le renovaron su contrato: “Toca decir cómo ha sido las cosas, si bien es cierto mi contrato termina el día viernes 10 de marzo y sí es verdad que se me iba a renovar, mi manager estuvo viniendo acá, pero se toó una decisión de que ya no, sus razones tendrán y se respeta”, señaló.

Agradeció al canal y a sus compañeros y lamentó que hayan tomado esa decisión: “Me llevo el mejor recuerdo, el mejor cariño, me han recibido con mucho cariño y con mucho amor. Hay decisiones más allá que escapan de mis manos y me imagino que también escapan de las manos de la producción, que sí quería que me quede, pero con cosas que pasan, la televisión sigue, no se va a parar porque Melissa se va. Préndete sigue aquí”, concluyó.