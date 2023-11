¡Para estar a la altura! Selección peruana visita a Bolivia en La Paz buscando su primer gol y triunfo en Eliminatorias

¿Estaremos a la altura? Una nueva ilusión empieza hoy desde las 3 de la tarde. La selección peruana sale al Hernando Siles de La Paz para enfrentar a Bolivia y Juan Reynoso no se guardará nada en busca del triunfo por Eliminatorias. En la previa se ensayaron varias opciones de alineación y Perú promete dar la sorpresa buscando su primer triunfo en la capital boliviana, su primer gol y su primera victoria en el presente proceso clasificatorio.

Selección peruana por su primer triunfo

Durante estas cuatro fechas de las Eliminatorias, la selección peruana no ha obtenido ningún triunfo y su situación preocupa a todos los hinchas. Ante ello, muchos piden la destitución de Juan Reynoso como entrenador y aclaman el regreso de Ricardo Gareca. Sin embargo, esto no será posible ya que el “Cabezón” ha dicho que no va a renunciar y se encuentra más fuerte que nunca en el cargo.

El entrenador de la selección peruana sabe muy bien que esta fecha doble es clave para su continuidad, por lo cual pondrá lo mejor de su oncena para lograr el triunfo en La Paz. Durante los entrenamientos, el seleccionador nacional ensayó diversas variantes y todo hace indicar que presentará varios cambios.

Para sorpresa de muchos y pese a lo anunciado por el propio Reynoso, Piero Quispe fue probado en la alineación titular de la selección peruana. El volante de Universitario podría ser el que maneje los hilos de Perú buscando dar la sorpresa ante Bolivia.

Además, Franco Zanelatto y Joao Grimaldo serían los extremos y Alexander Callens con Carlos Zambrano serán la dupla de centrales.

Con esta información, Juan Reynoso pararía al siguiente once en el Hernando Siles de La Paz: Pedro Gallese; Marcos López, Alexander Callens, Carlos Zambrano y Aldo Corzo; Renato Tapia, Yotún, Quispe; Zanelatto, Grimaldo y Paolo Guerrero.

Racha negativa

La blanquirroja deberá luchar contra la historia esta tarde. Desde las 3 de la tarde, Perú saldrá a romper una de sus rachas negativas más grande en Conmebol. Sin contar el partido de las Eliminatorias 2018 (derrotamos en mesa 3-0 a Bolivia), la bicolor ha jugado 18 encuentros en La Paz.

De todos estos partidos, Bolivia ha ganado 11, empataron 6 y la selección peruana solo logró ganar un encuentro. Este triunfazo se dio en la Copa América 1975, donde la blanquirroja logró salir campeón al final del torneo y el triunfo por la mínima diferencia ante los “boliches” fue clave.

BOLIVIA ha disputado 18 partidos de LOCAL ante PERÚ en toda la historia (sin contar el cotejo por Eliminatorias 2018), registrando 11 triunfos, seis empates y solo una derrota. El único triunfo peruano en tierras bolivianas fue en la Copa América 1975 por 1-0 con gol de Oswaldo… pic.twitter.com/PK7vGrQyQV — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) November 15, 2023

Hoy Perú jugará contra la historia como tantas veces lo ha hecho. Una vez más, pese a todas las adversidades, toda una nación se pone la camiseta bicolor y esperamos celebrar el primer triunfo peruano y sobre todo, esa palabra bendita llamada gol como diría el recordado Daniel Peredo.