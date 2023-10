¿Para Mario Hart? Leslie Shaw lanza polémico comentario contra expareja: “He tenido novios mentirosos”

QT Places Error: the selected post type doesn't exists or is not active in the plugin settings.¡Ya suéltalo! Leslie Shaw lanzó un misterioso comentario sobre sus exparejas previo a su participación en “¿Cuál es el verdadero?”. La rubia cantante señaló tener buen ojo para descubrir farsantes y lo atribuyó a “tanto novio mentiroso que he tenido”. De inmediato, las redes sociales “explotaron” y consideraron que fue una indirecta para Mario Hart.

¿Leslie Shaw manda dardo contra Mario Hart?

En la edición de esta noche de “¿Cuál es el verdadero?”, Natalia Salas, Yolanda Medina y Leslie Shaw serán las cazas farsantes de la noche. Las tres se enfrentarán y harán de todo por hacer ganar a sus respectivos equipos.

Previo a su enfrentamiento, las cámaras de “América Espectáculos” lograron entrevistar a las tres participantes en mención. Fiel a su estilo, Leslie Shaw no desaprovechó la oportunidad y mandó una “chiquita” a sus exparejas.

«Ya debería (poder descubrir mentiras), tanta experiencia, tanto novio mentiroso que he tenido que yo he tenido. Ya sería el colmo que no sepa detectar a farsantes», señaló Leslie Shaw entre risas.

Luego señaló que su experiencia con hombres infieles es tanta, que no debe esforzarse mucho para reconocer a algún farsante. “Al ojo, nomas, al ojo, ya los huelo”, apuntó Leslie Shaw.

Este sería un nuevo dardo para Mario Hart. Recordemos que, desde hace varias semanas, la rubia cantante viene lanzando una serie de comentarios sobre el conductor de “MQM” y, pese a que ya pasaron varios años de su relación, aún continúa con la polémica.

Por su parte, Mario Hart ha decidido no responder los comentarios de Leslie Shaw y se encuentra enfocado al 100% en su música como lo deja notar en sus redes sociales.

Minimizó al “Chato”

Hace varias, en una entrevista, fue consultada por sus inicios en la música urbana. Muchos pensaban que, gracias a Mario Hart, se había atrevido a incursionar en ese género, lo cual fue desmentido por Leslie Shaw.

“No fue él quien me impulsó, grabé “Decide”, pero “Tal para cual” salió primero. Fue mi momento humilde (al hacer dúo con él), uno tiene que ser humilde en la vida, es cuando tú haces algo bien por una persona, para ayudar o sin ningún interés, la vida te retribuye, muy buena he sido, muy humilde”, acotó.