‘Parceros’ secuestran a comerciantes en minimarket

Minutos de terror vivió una pareja de comerciantes, al permanecer secuestrados dentro de su minimarket, tras la violenta incursión de hampones colombianos que en todo momentoamenazaban con matarlos si no entregaban el dinero de las ventas del día.

Los delincuentes estaban a punto de escapar con los 5 mil soles, cuando fueron sorprendidos por policías. Pese a que estaban rodeados los hampones dispararon a matar contra los agentes del orden, pero ante la superioridad numérica no les quedó más remedio que rendirse.

Fue así como en flagrante delito fueron detenidos el colombiano José Manuel Ríos Suárez (25) y su compatriota Carlos Javier Valencia Hernández (18).

Otros dos delincuentes que hacían de campana y que los esperaban en dos motos lograron escapar al percatarse de la presencia de la policía. Poco después del mediodía los malhechores de la banda “Los Parceros del Norte”, aprovecharon que en el minimarket Savpi ubicado en la calle Mariano Melgar 263, no había clientes para dar el golpe.

“Me escondí debajo de la mesa. El delincuente subió al segundo piso y al bajar me encontró y me dijo ‘cállate porque te mato’. Yo solo rogaba para que no me haga daño, y en ese momento entraron los policías”, señaló la dueña del negocio.

El coronel PNP Mundaca, jefe de la Divter Norte destacó que el profesionalismo del personal policial que frustró el atraco sin que haya un costo social. Comerciantes.

El jefe policial destacó que en poder de los detenidos se encontró una pistola y un revólver debidamente abastecidos.

Explicó que durante la investigación se establecerá como ingresaron los extranjeros al país y si están implicados en otros hechos delictivos.