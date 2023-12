“Parece que habla de Milene Vásquez”: Usuarios especulan quién sería la pareja de Armando Machuca

¿Se hará realidad el shippeo? Armando Machuca se ha vuelto en uno de los personajes más querido de la farándula peruana. Recordado por su personaje de “Capitán Coyote” en el “Santo Convento”, el actor ganó muchos seguidores con su participación en “El gran chef famosos”. En el reality de cocina muchos lo vincularon con Milene Vásquez, con quien forman una divertida dupla. Recientemente, el artista confesó que encontró el amor y se encuentra en una bonita etapa y diversos usuarios especulan sobre quién sería su pareja.

Armando Machuca confiesa su romance

Es lo más común que los fanáticos se interesen por la vida sentimental de sus artistas favoritos. Armando Machuca no se escapa de eso, ya que tras su participación en “El gran chef famosos”, ha tenido mayor exposición en las pantallas de “Chollywood”.

En medio de una entrevista, el actor Armando Machuca se animó a contar detalles sobre su nuevo romance. Ante ello, las declaraciones del carismático comediante tomaron por sorpresa a muchos de sus seguidores, pues hace pocos meses él confesó que estaba soltero. Sin embargo, tal parece que ahora ha encontrado el amor y no duda en presumirlo ante las cámaras.

«Agradezco al público su interés en mi vida sentimental. Sé que es porque quieren que esté contento y esté bien, lo valoro un montón. Es bonito estar acompañado en este mundo. El día que ella salga tiene que comentarlo, sino podría estar entrando en su intimidad. Nos conocemos hace muchos años. Nos hemos visto y ahora como que nos juntamos hace poco y fue como ‘vamo a ver si esta es’. Así que ahí estamos», señaló Armando Machuca.

«Es muy alegre, siempre tiene buen ánimo, es muy sociable, me hace reír un montón, una linda. Yo creo que cuando uno tiene pareja no estás para tontear. Yo creo que no debe ser en ninguna edad. En la medida que uno tome enserio las relaciones, en esa medida vas a ser feliz en esa relación», detalló.

¿Será Milene Vásquez?

Ante las declaraciones de Armando Machuca, muchos usuarios en redes especularon que se trataba de Milene Vásquez. Este shippeo viene desde la tercera temporada de “El gran chef famosos” y es que ambos actores han dejado traspasar su química de las pantallas.

En diversos programas, incluso, ambos han protagonizado “escenas de celos”, sin embargo todo es parte del show. Aunque, los chefsitos no pierden las esperanzas de que el romance entre los artistas peruanos se pueda concretar.

“Está hablando de Milene Vásquez, miren como le brillan los ojos”, “es Milene? Dime que sí por favor”, “revivió mi shipp de la tercera temporada”, “hacen una bonita pareja”, “hasta se celan en el programa jajaja”, “es Milene, es Milene, se nota”, se puede leer en redes sociales.