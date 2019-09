Pareja adoptan “niña” con enanismo que intentó asesinarlos

Washington. Un extraño caso policial, que parece haber sido sacado de la ciencia ficción, ha sorprendido a las autoridades estadounidenses, luego que encontraran a una ‘niña’ con enanismo y que sus padres adoptivos la habían abandonado.

Ingrata sorpresa

La pareja conformada por Michael y Kristine Barnett, quienes ya contaban con tres hijos, tomaron la decisión de adoptar a Natalia, una niña ucraniana que padece de enanismo y que, según la agencia de adopción, tenía seis años. Luego de hacer los trámites respectivos, la pareja llevó a Natalia a su hogar, ubicado en Indianapolis, sin imaginar la ingrata sorpresa y los años de terror que les esperaban.

La bañan y …

Kristine Barnett, supo que habían sido víctimas de una estafa cuando decidió darle un baño a la pequeña. “Le estaba dando el baño y me di cuenta de que tenía vello púbico. Me quedé en shock. Me habían dicho que tenía seis años y era muy evidente que no tenía esa edad”, reveló la madre adoptiva. En ese momento, la pareja decidió llevar a la pequeña al médico para que le realizaran una serie de estudios a fin de determinar qué era lo que sucedía.

Tenía 22 años

Los primeros resultados estimaron la edad real de la niña en 8 y luego en 12 años, pero estos estudios no eran del todo concluyentes. La Corte Superior del Condado de Marion, en Indianápolis, concluyó que Natalia nació en realidad en 1989, basándose en evidencias médicas. Por lo que la edad de la “pequeña” era de 22 años. La pareja no soportó más la situación y en 2013, se mudó a Canadá, pero dejaron a Natalia en un apartamento en Lafayette, Indiana. Ella afirmó a la policía que tenía 9 años y que sus padres la habían abandonado. Las autoridades emitieron una orden de arresto por abandono infantil para Michael y Kristine Barnett, quienes pagaron una fianza de US$ 5 mil para permanecer en libertad.

Con la regla

“Los medios de comunicación me están tachando de abusadora infantil, pero no hay ningún niño aquí. Natalia era una mujer. Tenía la regla. Dientes de adulto. Nunca creció ni una pulgada, algo que puede ocurrir incluso con niños con enanismo. Todos los doctores confirmaron que padecía enfermedades psicológicas y nos quería matar”, explicó la madre a la justicia

El dato

Pese a informes anteriores, el Departamento del Sheriff del Condado de Tippecanoe, inició un juicio contra la pareja, por lo que ahora deberán presentarse en los próximos días a la primera audiencia en la Corte Superior de Tippecanoe, en Lafayette.