Pareja de ‘Liendrita’ revela que le iban a pedir la mano: “¿Por qué no me lo dijiste?”

Desgarrador. La pareja del cómico “Liendrita”, Jaqui Mattos, reveló que el padre de sus hijos estaba a punto de pedirle matrimonio, pero que no le había mencionado nada porque quería que fuese sorpresa.

En una entrevista, la joven madre señaló que Guillermo Chunga tenía planeado formar una familia legalmente, ya que iba a preguntarle si quería pasar el resto de sus días juntos. Sin embargo, todo se truncó porque un desconocido lo acribilló de 7 balazos en el cuerpo.

“¿Por qué no me dijiste la sorpresa que tenías para mí? ¿Por qué no dijiste que te ibas a casar conmigo, por qué te llevaste esto? Yo solamente me quedo con lo que dijeron. Te voy a extrañar demasiado”, indicó la pareja del popular “Liendrita”.

Asimismo, la familia está preparando una denuncia en contra de Lucero Alayo, quien acusó al cómico de no firmar a su hijo. Después de someterse a la prueba de ADN se determinó que, Guillermo Chunga no era el padre.

“Dios no quiera que luego de acá a una semana, que ya no van a estar las cámaras, la denuncia se archive. A mi esposo lo mataron de la peor manera. Él tenía un talento hermoso para él no era un ‘hobbie’, era su carrera”, mencionó la viuda del cómico “Liendrita”.

