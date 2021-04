Pareja de Melissa Klug le regala tremendo oso de peluche

Compartir Facebook

Completamente enamorados. La pareja de Melissa Klug, el futbolista Jesús Barco, sorprendió a la “Blanca de Chucuito” y le llevó tremendo detalle, ya que no está pasando por un gran momento, debido a la COVID-19.

A través de redes sociales, la “chalaca” reveló el ‘regalazo’ que le dio el jugador de Mannucci, ya que no era para nada pequeño. En la imagen que compartió, se ve a Melissa Klug abrazando a un tremendo peluche casi del mismo tamaño que la empresaria.

“Para la mujer que hace mi vida perfecta. Te amo”, se lee en la dedicatoria del futbolista hacia la “Blanca de Chucuito”. La empresaria se veía más que emocionada por el enorme detalle que le entregaron.

La respuesta de Melissa Klug no se hizo esperar y publicó la respuesta hacia su enamorado, Jesús Barco. “¡Gracias, amor mío! Siempre me sorprendes con cada detalle que me llena de amor. Te amoooo, mi Jesús Barco”, mencionó la “Blanca de Chucuito”.

Como se recuerda, Melissa Klug no está atravesando un buen momento, pues estuvo sobrellevando la enfermedad del coronavirus. Sin embargo, el último lunes, la empresaria informó que, tras tomarse otra prueba, ya salió negativa.

“Quiero contarles que vinieron a mi casita, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, para realizarme mi prueba y ya salí negativo, gracias a Dios ya estoy bien”, indicó Melissa Klug.

