Pareja sin hogar armó hermosa Navidad con objetos reciclados junto a su carpa

La Navidad es probablemente la época más esperada del año por lo que representa. Juntarse con la familia para celebrar en un ambiente lleno de amor y cariño, además de que un hogar decorado con adornos y un árbol ayuda a inspirar aún más.

Sin embargo, no todos cuentan con los recursos para esto, por lo que realmente importa es lo que nace desde el corazón para demostrar que el espíritu está en las personas y no en lo material. Así lo demostró una pareja de indigentes que armó un árbol de Navidad con los materiales que tenían a mano.

El sentido de la Navidad

El humilde árbol fue construido junto a una carpa en una de las calles más concurridas de Bauru, São Paulo (Brasil), lo que es un orgullo que deja contentos a Simone Rodrigues, de 50 años, y Luís Antônio da Silva, de 41 años, una pareja que recolecta materiales de reciclaje y que vive en la zona hace más de 10 años.

Simone y Luís habían pasado más de una década sin haber armado un árbol festivo, y gracias a su deseo e inteligencia pudieron cumplir ese sueño que significa mucho para ellos.

“Para mí representa la unión de la familia, el amor que me tienen mis amigos, la confianza y la credibilidad que me dan. Lo encontramos en la basura, pero es mío. Quiero una luz intermitente, me parece chic. De todos modos, ella es mi pareja, mi todo. Si puedo dejarlo todo el año, me quedo”, comentó Simone.

En la misma oportunidad contó que su esposo Luís encontró el árbol entre la basura, y no dudó en recogerlo junto con los adornos para darle una sorpresa. También colocaron adornos debajo para representar los regalos, y otros colgantes que los consiguieron con amigos, establecimientos vecinos y comprados con el dinero de su esfuerzo.

“Diariamente venía este árbol en medio de los reciclables, y yo lo tomé. A pesar de nuestra situación de calle, tenemos el sentimiento del nacimiento de Jesús por la Navidad, entonces queremos rescatar ese espíritu”, dijo Luís.