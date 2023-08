¿Parto natural o cesárea? Brunella Horna reveló detalles de su embarazo

¡Lo dijo todo! Brunella Horna retornó a la conducción de “América Hoy” y reveló lo que era un secreto a voces: está felizmente embarazada. Ante todo el recibimiento, la popular “Bubu” se animó a dar mayores detalles de su embarazo, ante la sorpresa de Janet Barboza, Ethel Pozo y “Giselo”.

¿Qué dijo Brunella Horna sobre su embarazo?

Brunella Horna no pisaba el set de “América Hoy” desde hace varios meses. El último fin de semana, mediante redes sociales, “Papá Armanado”, productor del programa de América Televisión, anunciaba el retorno de la rubia a la conducción.

El recibimiento fue grande y Brunella Horna no pudo contener la emoción. Janet Barboza, Ethel Pozo y “Giselo” se fundieron en un tierno abrazo con la popular “Bubu”, al que se sumaron algunos integrantes del equipo de producción.

“Las hormonas (solloza). Prometí ayer en la noche que no iba a llorar, pero, estoy muy emocionada. Hay muchas cosas que ustedes en sus casas no saben. Se dijeron muchas cosas sobre mí, pero hoy voy a responder todo. Quiero responder”, señaló en un primer momento Brunella Horna.

Durante su ausencia del programa, diversos portales de espectáculos y periodistas del rubro especulaban sobre el estado de embarazo de Brunella. Para muchos, la rubia tenía amenazas de aborto, algo que no fue confirmado por la misma exchica reality el día de hoy.

“Quería hacer mi vida normal. Veía a tantas embarazadas haciendo su vida normal, incluso entrenando, pero no podía. Tenía amenazas de aborto. Estaba mal dos semanas, después me sentía bien. Y así estuve”, agregó la esposa de Richard Acuña.

¿Parto natural o cesárea?

Tras revelar que actualmente tiene 24 semanas de embarazo, Brunella Horna sorprendió a sus compañeros al revelar que trabajar hasta el último día de su embarazo.

“Tengo que recuperar el tiempo perdido. Voy a estar acá hasta el último día de mi embarazo. Hasta que cumpla los 9 meses. Así que, si me agarran las contracciones acá en el programa, me llevan a la clínica”, acotó.

Sobre la condición de su embarazo, Brunella Horna también dio algunas pistas. Ella confesó cual es su mayor deseo y al parecer, todo va encaminado para que se cumpla.

“Yo quiero que sea parto natural, así que no puedo subir mucho de peso. El doctor aún no me ha dicho nada, pero quiero que sea parto natural. Mi bebé está bien acomodado, así que espero que sea natural, no quiero cesárea”, finalizó Brunella Horna.