¡Pasa la voz! Revisa AQUÍ dónde recargar balones de oxígeno

Urgente. Tras la confirmación de la segunda ola en nuestro país por parte de la ministra Pilar Mazzetti, el aumento de contagios en nuestro país está en ascenso. Muchas personas se encuentran realizando largas colas al mismo estilo de cuando empezó la emergencia sanitaria por la COVID-19.

En medio del avance de la segunda ola la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fabricará 47 plantas de oxígeno medicinal. Estas serán instaladas en hospitales y centros médicos de las regiones para atender a pacientes con COVID-19.

Esta y otras medidas se están implementando con base a que no se produzcan desabastecimientos como a medidos del año pasado. También se acaba de promulgar la ley que autoriza el uso de oxígeno medicinal no menor al 93%.

En tiempo récord, un grupo de 13 profesionales peruanos pusieron en marcha PGO, sigla de Planta Generadora de Oxígeno.

Si quieres comprar en CrioGas, empresa de Luis Barsallo en el Callao, la oferta del metro cúbico del oxígeno medicinal está 20 soles. Con la finalidad de combatir la reventa, desde mañana la empresa pedirá certificado de Covid y DNI del paciente.

Ante la emergencia de muchas familias que se despiertan muy temprano para conseguir oxígeno medicinal, las redes sociales también se sumaron para publicar dónde compraron el elemento vital.

