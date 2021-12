«Pasar Navidad lejos de tu país es muy duro», Paloma apenada en esta Navidad

Compartir Facebook

La ‘chica reality’ Paloma Fiuza reveló que estas fechas si bien son bastante especiales para ella resultan ser un poco tristes por no estar cerca a su familia a quienes extraña mucho y por motivos de trabajo no puede ver.

La garota agradeció el apoyo constante de sus fans quienes la han hecho sentir siempre en casa a pesar de estas lejos de ella.

«Pasar Navidad lejos de tu país es muy duro, pero muchos extranjeros deciden cambiar de país por un mejor futuro. Recuerdo la primera vez que la pasé sin mi familia, pedimos pizza para la cena, estaba con Exporto Brasil», manifestó en un primer momento al recordar la primera vez lejos de sus padres.

Asimismo, Paloma reconoció que no solo ella pasa Navidad eljos de su familia siendo extranjera sino sus amigos del reality quienes tuvieron que salir de su hogar para probar suerte en otro país.

Además, Fiuza afirmó que ha vivido en 3 países diferentes y eso le ha ayudado a adaptarse a las circunstancias pero no deja de extraár a su familia, a pear de ello gracias a sus seguidores la ‘chica realitty’ ha podido encontrar una segunda familia.

«Es duro, pero también hermoso encontrarse con un país como este, los peruanos siempre nos reciben con los brazos abiertos. Yo he vivido en tres países diferentes y Perú es el país en donde me identifiqué mucho más por el clima, la comida, la gente, ustedes son demasiado cálidos y eso es lo que nos llena el corazón. ¡Esta Navidad les deseo a todos mucha unión familiar!», agregó, no sin antes de invitar al disfrutar el show navideño de Gisela Valcárcel este 25 de diciembre.

“¿Misa de domingo?”: Piden que Paloma Fiuza regrese al colegio tras desconocer qué es el Minsa

¡Madre mía! El programa reality ‘Esto es guerra’ volvió a dar que hablar luego de que los competidores pasaran una prueba de cultura general.

Un caso bastante comentado fue el de Paloma Fiuza, quien no pudo contestar qué significaban las siglas Minsa (Ministerio de Salud).

“¿Qué significan las siglas Minsa?, preguntó el conductor Gian Piero Díaz, a lo que ella respondió. “Ay, ¿Minsa? Me mataste. ¿Misa de domingo? No, mentira. Ya, zafo mejor”, dijo la modelo.

Estas palabras indignaron en redes sociales y usuarios piden que los competidores regresen al colegio. Más fue el asombro, pues se sabe que la brasilera lleva años de años en el Perú.