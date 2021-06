“Pasé días increíbles”: ‘Peluchín’ tras regresar de Miami donde fue captado con nuevo galán

Compartir Facebook

El conductor de espectáculos Rodrigo González volvió a la conducción de ‘Amor y Fuego’ luego de disfrutar de tierras norteamericanas, específicamente en Miami, en compañía de un misterioso galán.

Su dupla en la conducción, Gigi Mitre, le dio una calurosa bienvenida y aprovechó en ‘molestarlo’ preguntándole cómo le fue en su viaje. Claramente, su intención era sacarle información sobre los detalles junto a su nuevo galán, pero Rodrigo González, inteligentemente, supo evadir el tema.

“Juntos nuevamente después de unos días de descanso y regresar vacunado ya. Ya estamos vacunados los dos, más seguros y tranquilos, pero sin bajar la guardia y con el sistema inmunológico a tope. No me he perdido los he visto hasta en la carretera por la aplicación”, empezó diciendo el popular ‘Peluchín’.

“He visto las predicciones que hicieron y todo lo que ha pasado en la farándula lorcha. Te voy a contar la he pasado increíble y he pasado días increíbles. Tengo que mandar saludos”, agregó con una sonrisa en el rostro demostrando su inmensa felicidad por el momento que atraviesa.

Ya no tiene ‘roche’ de demostrar su amor a nuevo galán

El conductor de televisión, Rodrigo González, se mostró radiante y feliz en unas fotografías que publicó quien sería su nuevo galán.

Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchin’, siempre da que hablar, y esta vez ha sido por presuntamente presentar a su nuevo galán. A través de redes sociales, el ‘compañero’ de Rodrigo, ha compartido una serie de fotografías de ellos juntos.

A través de la cuenta de Instagram del portal de chismes, ‘Instarándula’, se dieron a conocer varias fotografías del conductor de ‘Amor y Fuego’ y de su ‘amigo’ conocido como Salvatore. Por el momento ambos están de viaje, parece que se fueron para tener más tiempo juntitos.

‘Peluchín’ posaba muy contento junto a Salvatore y ya no tiene ningún reparo en dejarle amorosos mensajes a las fotografías de su nueva conquista. Y es que además de compartir instantáneas, en el portal se podían ver capturas de pantalla de los comentarios de Rodrigo.

El conductor de televisión le deja corazoncitos en toditas sus fotos y además comentarios bastante romanticones “El más churro del mundo” o “Eres un príncipe”. Parece que Rodrigo todavía no quiere oficializarlo, pero Salvatore, está más que contento de hacerlo público.

Tiene la cuenta privada

Salvatore, el nuevo galán, puso su cuenta como privada, cuando una cuenta se pone en ese modo, nadie que no sea ‘seguidor’ tuyo puede ver el contenido que subas. De seguro Rodrigo le aconsejó que nadie vea nada, pero el galán no pudo contenerse.

