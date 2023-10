«Pateamos al arco, pero no a portería»: Usuarios critican a Juan Reynoso por sus polémicas frases en conferencia de prensa

¡Vive en una realidad alterna! Juan Reynoso ofreció una conferencia de prensa en la tarde de ayer donde habló de todo un poco previo al partido ante Argentina. El “Cabezón” respondió ante las críticas por los pésimos números al frente de la selección peruana y dejó más de una frase para el recuerdo. Por ello, diversos usuarios en redes no dudaron en criticarlo, tildándolo de “soberbio” y acusándolo de vivir “en una realidad alterada”.

La palabra de Juan Reynoso

Tras el pobre juego mostrado por la selección peruana ante Chile por Eliminatorias, las críticas contra los jugadores se dispararon. Pero no solo eso, ya que también señalaron como el principal culpable a Juan Reynoso.

La selección peruana al mando del “Cabezón” registra terribles números en el inicio de las Eliminatorias. Una de las grandes deudas son los remates al arco, ya que la selección peruana hasta ahora no registra uno solo. Por ello, Juan Reynoso no dudó en defenderse y dejó un contundente mensaje al respecto.

«Es cuestión de interpretación, ¿qué es disparo al arco? Hoy las estadísticas hablan más de expectativas de gol y estuvimos casi ahí. En el fútbol cuando priorizan la estadística interpreto que no entienden tantas cosas del juego. ¿El tiro de Paolo (Guerrero) que chocó en el travesaño no es tiro al arco? No me queda claro a dónde van con esas. Pateamos al arco, pero no a portería», señaló Juan Reynoso.

🎙️ Juan Reynoso: "Lo de la estadística de remates al arco es cuestión de interpretación. ¿Qué es un disparo al arco? Yo vi que tiramos al arco, quizá no fueron a portería. Hoy las estadísticas hablan más de expectativa de gol y ante Chile estuvimos ahí".#LaCasaDeLaSelección 🇵🇪 pic.twitter.com/9Ue9600vlo — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 16, 2023

Además, no dudó en defender el estilo de juego que implementa en la selección peruana. Según Juan Reynoso, Perú no es un equipo defensivo, ya que solo “se adecúa a las características del rival”.

«No somos defensivos, nos adecuamos a los rivales. El ADN de la selección no se va a perder. Cuando asumí dije que había partidos donde íbamos a presionar atrás y otros adelante, dependiendo del rival. Habría que preguntar qué es ratonear porque a veces somos mucho de repetir y ni entendemos de qué se trata”, acotó en conferencia de prensa.

Usuarios piden la cabeza del “Cabezón”

Las peculiares frases del entrenador de la selección peruana en la conferencia de prensa molestaron a más de un hincha bicolor. Muchos consideraron que Juan Reynoso “pecó de soberbio” al no admitir errores y señalaron, una vez más, que no debe ser más entrenador blanquirrojo.

“No pateamos al arco, solo a portería… es el nuevo Acuña”, “no se cayó, se desplomó”, “que soberbio, así no llegaremos a nada”, “debería pedir disculpas y reconocer que no da la talla”, “lárgate cag**”, se pueden leer en diversos comentarios en redes sociales.

“LÁRGATE REYNOSO” fueron los comentarios de la hinchada peruana tras la derrota ante Chile.

Momentos difíciles de la bicolor. #crisgol pic.twitter.com/XQq7XyABvF — Christopher (@crisgol9) October 13, 2023

Cabe resaltar que esta noche, desde las 9, Perú se enfrentará a Argentina en el Estadio Nacional. Una nueva derrota podría complicar la permanencia de Reynoso al mando de la selección. De ganar, sería una verdadera hazaña y pararía, en algo, las críticas en su contra.