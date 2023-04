“Pato” Ovalle es una de las principales figuras en “Jirón del Humor”

Compartir Facebook

¡Risas y diversión asegurada! Un nuevo programa de comedia llega a la televisión peruana a través de Latina Televisión. Se trata de “Jirón del Humor”, espacio que traerá de regreso a las pantallas a los cómicos ambulantes. Además, contará con la presencia del Chino «Risas», Dorita Orbegozo, “Cachay”, “Jhonny Carpincho”, “Felpudini” y el talentoso “Pato” Ovalle, conductor de “El Súper Show” de La Karibeña.

Mediante sus redes sociales, se pudo conocer que “Jirón del Humor” se estrenará este sábado 15 de abril en horario por confirmar. “Hola “causita”, en abril, un notición. Prepárense sobrinos, porque el humor de la calle no saben a dónde ha llegado (…) a Latina. Desde este 15 de abril, no se lo pierdan”, se escucha en el spot lanzado por el programa humorístico.

¿Qué dijo el “Pato” Ovalle sobre el estreno de “Jirón del Humor”?

El reconocido actor cómico y conductor del programa “El Súper Show” de La Karibeña se mostró feliz y emocionado por el estreno de “Jirón del Humor”. En entrevista con «Arriba mi gente» reveló que le emociona la idea de reencontrarse con el público, esta vez, desde la televisión.

“(Me emociona) Regresar después de muchos años que no he hecho televisión. Justamente la última vez fue aquí (Latina) en el programa de los sábados. Me llamaron y muy feliz cuando me dijeron que íbamos a trabajar con los cómicos de la calle”, resaltó el carismático “Pato” Ovalle.

El cómico también recordó sus inicios en la comicidad. Reconoció que el personaje de “Pato Donald” fue aquel que le abrió las puertas en este mundo y aseguró que se vienen muchas más imitaciones en “Jirón del Humor”.

“El tío “Chapita” tiene que estar de todas maneras. Rita Lazo también. Es un personaje argentino. Vamos a tener varios personajes. Va a ser diversión asegurada para toda la familia peruana. Es una nueva alternativa para el público, será un programa que te hará reír de principio a fin”, agregó el actor.

“Pato” Ovalle aprovechó la oportunidad para invitar a todas las familias peruanas a no perderse el estreno de “Jirón del Humor” el próximo sábado 15 de febrero. En los próximos días se sabrá el horario de este espacio cómico que promete sacarte más de una carcajada.

“El Súper Show” de La Karibeña

“Pato” Ovalle junto a Miguel Moreno alegran todas tus mañanas con el programa “El Súper Show” de La Karibeña 94.9 FM.. El programa va de lunes a sábado desde las 6 hasta las 9 de la mañana sonando por todo el Perú.