‘Pato’ Parodi desprestigia el programa de ‘Peluchín’: “Su trabajo es vender morbo”

El chico reality dio sus declaraciones tras el ampay que tuvo con Luciana Fuster en el programa ‘Amor y Fuego’ y aseguró que solo venden morbo.

Patricio Parodi se pronunció para las cámaras de América Espectáculos sobre el ampay que difundió el programa ‘Amor y Fuego’ y aseguró que no pasa nada y que solo vende morbo.

Aseguró que solo fue a recoger a Luciana y que no estaban haciendo nada malo: “Luciana me dijo que estaba cansada y que si la podía jalar porque vivimos super cerca. Fui y la recogí. No porque me fastidien con ella voy a dejar de ser amigos”, comentó.

Aclaró que Luciana no le acarició el brazo y que todo fue una confusión: “Hasta dijeron que me acarició el brazo. Tú sabes cómo es el juego de cámaras cuando lo ponen en cámara lenta, pero si lo ponen en cámara normal es algo así”, aseveró.

Aprovechó para arremeter contra el programa de ‘Peluchín’: “De lo que habremos estado hablando en ese momento, ¿una tocada del brazo? ¿qué? ¿Luciana acarició a Patricio? Somos figuras públicas, lamentablemente es el trabajo de los programas de farándula, vender morbo, vender humo. Es lo que hicieron, vender humo este fin de semana”, expresó muy indignado.

DEJA ROMÁNTICO MENSAJE EN REDES SOCIALES

Desde que está soltero Patricio Parodi ha sido vinculado con más de una persona, pero los rumores acerca de un romance con Luciana Fuster, son los que se han llevado las portadas. Y es que, los ‘guerreritos’ se dieron tremendo ‘chape’ para las grabaciones de ‘La Academia’ y ahora los rumores son cada vez más fuertes.

Pero ahora, el ‘Pato’ alborotó las redes sociales con un romántico y emotivo mensaje. El ‘Pato’ compartió una fotografía en la que se veían estrellas iluminadas en su habitación, tal vez el momento lo puso sensible y compartió lo que parece ser un mensaje para Luciana Fuster o Flavia Laos.

“Ya tengo las estrellas, solo faltas tú”, escribió el ‘Pato’. Parece que está extrañando mucho a una persona, no se sabe si podría ser un mensaje para la nueva o la ex, o tal vez no hay ninguna relación con eso.

