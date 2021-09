‘Pato’ Parodi disconforme con ‘Guerreros México’: “Nos hubiera gustado que las cosas se hagan como en Perú”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡No se quedó callado! Patricio Parodi afirma que el equipo peruano de EEG no tuvo mucho tiempo para practicar para las competencias.

A pocas horas del gran encuentro, El ex de Flavia Laos dio unas fuertes declaraciones en el programa de En boca de todos y habló sobre el entrenamiento del equipo peruano para competir con los ‘Guerreros México’.

También te puede interesar: Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

No solo el ‘Pato’ contó su disconformidad, también lo hizo Paloma Fiuza a través de sus historias de Instagram y reveló que tuvieron poco tiempo para ensayar: “En realidad hemos tenido muy poco tiempo, ha sido bien apretado para poder practicar la mayor cantidad de juegos posible. La altura de cierta manera ha afectado, no nos ha chocado la mayoría, pero a las mujeres le ha afectado, se han estado agitando, pero es un tema de que en pocos días no podemos aclimatarnos”, comentó.

Además mencionó que las competencias del reality mexicano son distintas a los de Esto Es Guerra, por ende le hubiera gustado que algunas reglas se mantuvieran: “Los juegos también son distintos a los de Perú, pero vamos bien en realidad. Hya algunas cosas que las vamos a tener más difíciles que otras. En lo personal, nos hubiera gustado que se hagan como se hace en Perú, que es todos los hombres y todas las mujeres juegan todos los juegos, acá la temática es totalmente distinta”, acotó.

EN COQUETEOS CON ‘ROUS’

¡Más juntos que nunca! La ‘chica selfie’ y Patricio realizaron un tiktok al ritmo de una bachata sensual, donde bailaron muy pegaditos.

¡Coquetos! Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se muestran más cariñosos que nunca en México. Y es que a través del Tik tok, los chicos realitys protagonizaron un baile muy sexy al ritmo de bachata.

Miles de seguidores aprovecharon para comentar el polémico video: “La Barbie y el Ken”, Ouu, me encanta esta parejita”, “¡Ya oficialicen!, “Patricio estaba nerviosos por bailar con la mujer más bella del mundo”, fueron algunos de los comentarios.

También te puede interesar: «Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio