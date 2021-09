‘Pato’ Parodi revela que no participará en ‘Guerreros México’ por fuerte lesión

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡No va más! El chico reality anunció que no competirá en el reality debido al desgarro muscular que sufrió en plena competencia.

Patricio Parodi informó que no se siente bien físicamente debido a la fuerte lesión en la pierna en la competencia en Guerreros México, lo cual preocupó a muchos de sus fans y causó una fuerte baja para su equipo.

También te puede interesar: Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

En el primer enfrentamiento, el equipo peruano no le fue nada bien en la competencia, pues fueron derrotados por sus rivales con un marcador muy notable. Patricio decidió pronunciarse a través de su red social sobre su estado de salud.

MALAS NOTICIAS

Debido a su fuerte lesión no competirá con el equipo de Esto Es Guerra Perú: “Gracias a todos por sus lindas palabras, en serio no saben lo que son sus mensajes para mí. Cómo pudieron ver tuve un tirón bien fuerte en la primera competencia, conociendo mi cuerpo y las lesiones que he tenido sé que es un desgarro lo cual me dejará un tiempo fuera de la competencia”, indicó.

NICOLA MINIMIZA A SUS EX COMPAÑEROS

El integrante de ‘Guerreros México 2021’ dejó por los suelos a sus ex compañeros de ‘Esto es Guerra’ y ninguneó su capacidad de competidores.

Nicola Porcella estuvo ayer frente a sus ex compañeros de ‘Esto es Guerra’ para medirse competencia. Porcella fue el encargado de motivar a su equipo de México para que salgan a ganar la competencia contra Perú, pero lo hizo ninguneando la capacidad competitiva de sus ex compañeros.

Nicola asumió el liderazgo de ‘Guerreros México 2021’ y les dio unas palabras de aliento. “Todos estamos acá por una razón, todos entramos a Guerreros porque queremos algo más y son estos días los que cambian los días, se los digo por experiencia”, dijo ‘Nico’.

Y es que Porcella señala que los 8 años de experiencia en ‘reality’ no garantizan nada, pues asegura que los mexicanos son mejores compitiendo.

“Esos chicos tienen 8 años, pero la destreza física que tienen cada uno de ustedes es impresionante. Ustedes son una máquina y créanselo. Nunca he visto competidores como ustedes, en mi vida haciendo 8 años ‘reality’, no he visto competidores de la calidad de ustedes. Créanselo lo que son, demuéstrenle que no necesitas tener 8 años en este ‘reality’ para ser el mejor”, comentó Porcella.

También te puede interesar: «Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio