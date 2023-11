«Les contaré lo que me pasó», ‘Pato’ Quiñones confiesa dura situación que le tocó vivir ¿Qué pasó?

Patricio Quiñones mejor conocido como ‘Pato’ un reconocido bailarín peruano que se hizo conocido por su participación en el show de Gisela Valcárcel de ‘El Gran Show’ hace noticia luego de confesar que tuvo un accidente que le imposibilitó seguir haciendo lo que más le gusta.

La expareja de Milett Figueroa usó sus redes para contestar a sus seguidores quienes cuestionaron al bailarín el que ya no se le vea tan activo en sus redes bailando como lo hacía de costumbre.

Se confiesa

Patricio Quiñones venía cosechando logros y es que ya hace algunos meses atrás el bailarín se hizo mucho más famoso al lucirse como parte del elenco de baila de Daddy Yankee esto llenó de orgullo a todos los peruanos ya que ‘Pato’ se había esforzado por llegar hasta donde está.

Sin embargo, un accidente viene truncando sus sueños, pero pese a ello revela que sus ganas de seguir haciendo lo que le apasiona sigue intacto y solo espera que el tiempo logre devolverle el físico para seguir brillando en la pista de baile.

«Tuve una lesión bien fuerte en el nervio cervical, durante un ensayo me cayó un codo justo en el nervio», dijo inicialmente.

Esto lo llevo a parar definitivamente sus proyectos de baile debido a la gravedad del daño que tenía y esto lo apenó muchísimo pues ‘Pato’ no había dejado el baile por nada durante todo este tiempo.

«El dolor era tal que me dejó inmóvil, estuve un mes en cama, un mes donde la parte derecha de mi cuerpo tenía que complementar lo que no podía hacer con la parte izquierda», acotó.

Descartó ofertas laborales

Además, reveló que la parte izquierda de su cuerpo se contrajo tanto que no pudo mover ambos brazos esto hizo que el bailarín se alarmara más sobre su situación.

Incluso, debido a la inmovilidad de su cuerpo ‘Pato’ tuvo que descartar ofertas laborales ya programadas pues su condición le impedía siquiera alimentarse por sí solo.

Finalmente, Quiñones lamentó haber tenido que decirle que NO a Olga Tañón pues iba a ser parte de su elenco de baile, a pesar de que la producción lo espero a que se recupere, Patricio no logró reponerse.

A pesar de haber sido la lesión más fuerte de su vida, Patricio reveló que viene recuperándose poco a poco gracias a terapias y gracias al apoyo de sus seguidores que confían en él.

Feliz por Milett

Como se recuerda hace algunas la madre de Milett Figueroa minimizó la relación de su hija con el bailarín Patricio Quiñones por lo que el bailarín fue consultado sobre lo que piensa del nuevo romance de la actriz con Marcelo Tinelli.

“¿Ya tienen una relación juntos? ¿Son novios? Qué suerte, quién no quisiera estar con Marcelo Tinelli”, indicó Patricio Quiñones, quien también se refirió a las palabras de doña Martha Valcárcel.

“Está claro que la mamá de Milett no me tiene una buena energía, creo que hacerme el loco está de más. Me están hablando de una relación que terminó hace muchos años”, indicó el bailarín.

Quiñones dejó en claro que después que culminó su relación con Milett Figueroa, él continuó haciendo su vida y hasta ha tenido más relaciones después de ella.

“Después de Milett tuve dos relaciones más. Yo tuve aquí (en Miami) la relación más importante que he tenido en mi vida, por la gira se terminó, pero es la relación que me marcó mucho y fue muy complicado salir de todo ese tema”, explicó a América Hoy.