Patricio Parodi deja romántico mensaje en redes sociales: “Solo me faltas tú”

El ‘Pato’ Parodi se puso romanticón en redes, y decidió dejar un mensajito que no se sabe si es para su ex, Flavia, o para la presunta actual, Luciana.

Desde que está soltero Patricio Parodi ha sido vinculado con más de una persona, pero los rumores acerca de un romance con Luciana Fuster, son los que se han llevado las portadas. Y es que, los ‘guerreritos’ se dieron tremendo ‘chape’ para las grabaciones de ‘La Academia’ y ahora los rumores son cada vez más fuertes.

Pero ahora, el ‘Pato’ alborotó las redes sociales con un romántico y emotivo mensaje. El ‘Pato’ compartió una fotografía en la que se veían estrellas iluminadas en su habitación, tal vez el momento lo puso sensible y compartió lo que parece ser un mensaje para Luciana Fuster o Flavia Laos.

“Ya tengo las estrellas, solo faltas tú”, escribió el ‘Pato’. Parece que está extrañando mucho a una persona, no se sabe si podría ser un mensaje para la nueva o la ex, o tal vez no hay ninguna relación con eso.

La actriz acaba de confirmar su soltería, pero no descarta que en un futuro pueda volver a retomar su relación con Patricio Parodi.

Flavia Laos habló para las cámaras de la ‘urraca’ y dijo que está centrada en llevar a cabo y completar todos sus proyectos personales. Dado que acaba de confirmar que terminó su relación con el ‘Pato’, está enfocada en ella.

Sin embargo, Flavia no quiere escupir al cielo y es por eso que no se cierra a ninguna posibilidad. La actriz no descarta que en un futuro pueda retomar su relación con el ‘guerrerito’, porque nada está dicho.

“El futuro es incierto. Por ahora, estoy tranquila sola y estoy enfocándome en mí y en mis proyectos”, comentó Flavia.

Cabe recordar que la también cantante expresó que tiene proyectos por salir junto a importantes exponentes del género urbano. Ella mencionó que ya está confirmado que aparecerá en el videoclip de Wisin, y otros artistas del género.

