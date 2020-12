Patricio Parodi no sabe si seguirá romance con Flavia Laos

Compartir Facebook

Luego que Flavia Laos confirmó su distanciamiento con Patricio Parodi, el guerrero salió al frente y señaló que en su caso prefiere no hablar de su relación sentimental.

Sin embargo, por la tarde sorprendió en sus redes sociales al publicar un polémico mensaje donde habla del rol de ‘las personas que merecen estar en tu vida”.

“¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo. Esa es la gente que necesitas en tu vida”, escribió el integrante de ‘EEG’ que provocó que muchos cibernautas destacaran que el mensaje iba dirigido a la protagonista de la telenovela ‘Princesas’.

Patricio no ha querido dar detalles de la crisis por la que atraviesa su romance con Flavia, aunque resaltó que nada está dicho aún y que si terminan lo informaran a la prensa.

“Nada está dicho, ella ya lo dijo, hay un distanciamiento por el trabajo de ella, mi trabajo acá. Hace casi un mes que estamos sin vernos, hay muchas cosas que se tienen que conversar, pero es algo interno”, aseguró Patricio que remarcó ser una persona reservada.

“Al fin y al cabo la relación es de dos y los terceros salen sobrando”, remarcó en ‘América Espectáculos’. Sobre el video de Tik ok donde canta el tema ‘Que ganas de no verte nunca más’, Patricio indicó que no fue una indirecta para la modelo.

“Yo tengo 27 años. Reconozco que antes mandaba mis indirectas seguro cuando tenía 20, cuando recién entraba a la televisión, no sabía cómo se manejaba mucho, de inmaduro, de niño”, aseguró Patricio.

