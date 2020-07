Patricio Parodi podría quedar fuera de EEG tras pelea con Gian Piero Díaz

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Durante la transmisión del reality Esto es Guerra, Patricio Parodi y Gian Piero Diaz tuvieron un fuerte enfrentamiento. Esto podría conllevar a la salida del guerrero.

Gian Piero Díaz le pidió a Patricio Parodique no lo calle, sin embargo, esto generó el malestar en el chico reality, quien expresó que piensa volver a hablar o intervenir en Esto es Guerra porque no tiene el poder, pero el conductor sí dispone.

“Patricio, a mí no me tranquilices, un ratito, para comenzar, si yo estoy contando algo es porque tengo la cuenta de la producción, dijo el conductor.

Esto enervó a Patricio Parodi, quien dijo que no va a hablar porque no tiene el poder. “Disculpen mi error, no voy a hablar, no tengo el poder”, expresó molesto el chico reality. Gian Piero Díaz indicó que no se trata de poder.

“Las faltas se descontaron, yo conté hasta el final sin faltas”, dijo Gian Piero Díaz para sustentar su punto, sin embargo, el ‘pato’ no se encontraba delante de las cámaras porque desapareció debido a su molestia.

Sin duda, este enfrascamiento iba a dar que hablar, ya que a ambos se les vio bien tensos. Los compañeros del equipo no dudaron en opinar al respecto.

“Creo que Patricio es buen capitán, solo que la euforia del momento nos pone los pelos de punta a todos”, fue uno de los comentarios.

MIRA TAMBIÉN: Callao: Profesor de fútbol es detenido tras ser acusado de violar a 8 niños