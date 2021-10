Patricio Parodi reveló que lo jalaron a ‘Esto es Guerra’ cuando hacía cola en una discoteca

Compartir Facebook

Pato’ Parodi reveló cómo fue su ingreso al ‘reality’ EEG, y confesó que le pidieron sus datos cuando estaba en plena cola de una discoteca en Asia.

Patricio Parodi reveló en ‘Estás en Todas’ cómo fue que lo contactaron para ingresar a ‘Esto es Guerra’. Pero ‘Pato’ no quiso revelar el secreto en un inicio, sino que fue su amigo Ignacio Baladán, quien lo echó al fresco.

“Fue todo por una cola”, dijo Ignacio y todos echaron a reír. En ese momento a ‘Pato’ no le quedó más que explicar que un productor se le acerco cuando estaba en la cola de ingreso a una famosa discoteca en Asia.

Asimismo dijo que en ese momento pensó que todo era mentira porque imaginó que los productores no aparecen de la nada. “No, no me la creí, obviamente. Antes de entrar a la televisión no podía pararme delante de la cámara. Pensé que era una broma. Le di mis datos, mi teléfono, total no tengo nada que perder”, comentó el ‘Pato’.

Después de que Ignacio lo echará, ‘Pato’ tuvo su venganza y también contó cómo fueron los inicios de su amigo en televisión. “No me acuerdo qué productor, la cosa es que lo jalaron y su casting fue con una sábana”, dijo ‘Pato’ entre risas.

La recordada parejita ‘reality’ quienes terminaron su largo romance hace pocos meses se dejó ver después de mucho tiempo en un video juntos promocionando marca de comida rápida, de inmediato la publicación se llenó de comentarios de seguidores quienes afirman que es posible que regresen.

Un video recientemente publicado en el Tiktok oficial del ‘pato’ Parodi encendió las alarmas en los miles de seguidores que seguían de cerca el romance de Flavia y Patricio, aún no se ha confirmado si han vuelto pero si que son solo amigos.

En el video de Tiktok se logra ver a Flavia y a Patricio imitando el famoso juego inmóvil de la serie «El juego del calamar», se aprecia a los amigos muy cómplices y demostrando una vez más que la química entre ambos al parecer permanece.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar y es que el video se prestó para que los fans ya imaginen que se espera un retorno en su polémica relación.

«Es imposible que en el poco tiempo de haber terminado una relación de tiempo luzcan juntos, aún hay sentimientos», «Eso de amigos no funciona, donde hubo fuego cenizas quedan», «Volvieron, vamos Perú», fueron algunas de las reacciones de cibernautas.

