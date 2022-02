Patricio Parodi sale en defensa de Luciana: “Me afecta que la persona que quiero esté mal”

Compartir Facebook

El ‘Pato’ hizo su aparición en EEG 10 años y se pronunció sobre la denuncia pública de bullying que hizo Luciana Fuster, dándole todo su apoyo.

Patricio Parodi y Luciana Fuster ya han confirmado que ambos están enamorados y en salidas con miras a un romance. Es por eso que cuando presentaron al ‘Pato’ como una de las “bombas” de EEG, era inevitable que hable sobre la situación de Luciana.

Y es que recientemente la modelo expresó el malestar que está viviendo por los constantes ataques y mensajes de odio que recibe. El ‘Pato’ no se pudo quedar callado y decidió pedir un límite para que la prensa se inmiscuya de manera tan comprometedora en la vida de las figuras públicas.

“De hecho, me afecta, me afecta saber que la persona que quiero está mal, pero es algo que ha pasado hace mucho tiempo y no es primera vez (…) Tiene que haber un límite, y quien tiene que poner un límite es un ente”, expresó.

Asimismo aprovechó el momento para dejarle un consejo a Luciana para que pueda dejar atrás la situación y enfocarse en las cosas positivas. “Como dije, mirar hacia adelante ignorar las críticas y las cosas negativas de la vida porque ella sabe que está actuando bien, la gente que la conoce, que es cercana a ella, sabe que no le hace daño a nadie”, agregó.

“Estoy enamorado”

Durante su presentación en EEG 10 años, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz pusieron en aprietos a Patricio al hacerle la siguiente pregunte: “¿Cómo está el chico más enamorado del Perú?”, dijo Natalie. ‘Pato’ entre risas, no tuvo reparo en confesar que está muy enamorado de Luciana Fuster y asegura que ambos están “haciendo las cosas bien”.

“Estoy tranquilo, feliz, enamorado, viviendo mi vida si hacerle daño a nadie. Cuando uno actúa bien, le pasan cosas buenas y siento que a Lu también le están pasando muchas cosas buenas, dentro de los malos momentos que uno puede tener. Siempre mirar adelante, con la cabeza y la frente en alto”, dijo.

