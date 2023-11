Patricio Parodi se plantea participar en Mister Perú para estar más cerca de Luciana Fuster: «Estaríamos más juntos»

Patricio Parodi, conocido por su participación en «Esto es guerra», ha dado de qué hablar. ¿La razón? Las recientes declaraciones de Jessica Newton, organizadora de certámenes de la belleza en Perú, quien manifestó su deseo de ver a Patricio como candidato en el certamen de Mister Perú. El capitán de los guerreros habló al respecto y cómo esto lo acercaría un poco más a Luciana Fuster.

¿Patricio Parodi como Mister Perú?

Jessica Newton sorprendió al mencionar que le gustaría tener a Patricio Parodi en un certamen de belleza. «O el Pato se meterá a Mister, ¿tú qué sabes? Ahora que tiene tiempo», señaló muy entusiasta y misteriosa.

Newton, al elogiar la galanura y actitud de Parodi, comentó: «Todavía no hemos conversado mucho, lo estoy observando. Tiene buen cuerpo, guapo, tiene inteligencia». Y no solo eso, también resaltó la manera en que el modelo respaldó a su pareja, Luciana Fuster, durante su participación en el Miss Grand International. Para Jessica, esto fue un gesto importante, brindándole el espacio necesario para su desenvolvimiento.

Al principio, Patricio dijo que no se veía participando en un certamen de belleza, pero más adelante cambió su perspectiva. Señaló: «Yo no me veo en realidad. Sí, vi lo que comentó Jessica. Obviamente, no cierro las puertas a nada. No pasa ahora por mi cabeza, pero quién sabe ahora que quizás esté más pegado a ‘Lu’, lo del certamen, ahí pueda nacer un interés más. Estaríamos más juntos (con Luciana)».

Este anuncio ha generado mucha expectación entre los fans de la pareja, que esperan con ansias ver qué depara el futuro. La relación de Patricio Parodi y Luciana Fuster ha sido objeto de atención constante, especialmente porque están viviendo un romance a distancia debido a los compromisos de Fuster como Miss Grand International. Sin embargo, su amor y apoyo mutuo han permanecido fuertes.

Patricio Parodi apoyo constante de Luciana

A pesar de la diferencia horaria entre Perú y Tailandia, donde reside Luciana, la pareja ha encontrado formas de mantenerse en contacto y ha destacado la importancia de su relación.

Patricio afirmó: «Ni siquiera he pensado en eso y la gente ya está hablando. Muchos se meten a hablar simplemente para generar algún tipo de noticia, afirmando cosas que nada que ver. Yo estoy súper tranquilo, feliz, la estoy apoyando en todo».

Los seguidores de esta pareja están emocionados por ver cómo evoluciona esta historia de amor y si finalmente Patricio Parodi se adentrará en el mundo de los concursos de belleza en Mister Perú para estar cerca de su amada Luciana Fuster. Aparentemente, la distancia no es obstáculo para su amor, y su historia continúa cautivando al público.