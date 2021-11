Patricio Parodi se puso nervioso al hablar de Flavia Laos frente a Luciana Fuster

Compartir Facebook

El ‘chico reality’ tuvo la mala suerte de, en pleno juego de ‘Esto es Guerra’, toparse con una imagen de Flavia Laos y los nervios lo atacaron.

Patricio Parodi y Luciana Fuster siguen dando de qué hablar. Esta vez, fue el ‘Pato’ quien quedó al fresco por una mala suerte en los juegos de ‘Esto es Guerra’. Y es que el equipo de ‘Pato’ estuvo jugando a las charadas, en donde Luciana Fuster era la encargada de adivinar.

Las imágenes para describir aparecen de forma aleatoria y Patricio tuvo la mala suerte de que la imagen que le tocó, fue la de su ex pareja, Flavia Laos. Al ver la imagen, ‘Pato’ se quedó en shock, por los nervios incluso se pasó del micrófono y hasta estuvo en silencio por unos segundos.

Él dijo lo siguiente sobre los supuestos nervios de ese momento: “Nervioso cero, obviamente quise hacerme chistoso y es parte de la chacota, quien no se ríe y no tiene correa perdió, si ya me lo pusieron, tuve la mala suerte, lamentablemente coincidió”.

Parece que ‘Pato’ no se hace problemas con nada y asegura que todo lo toma a broma. Incluso sus amigos del programa, como Jota y Facundo, lo molestaron y él lo toma con humor, y dice que él “aguanta nada más”.

Luciana Fuster habló sobre los nervios del ‘Pato’

La modelo se pronunció sobre el incidente vivió el ‘Pato’, con quien hay fuertes rumores de un romance tras el ampay en el que ambos salen ‘chapando’. Ella tomó con gracia lo ocurrido, al igual que ‘Pato’, y aseguró que ni tiene vela en ese entierro.

“Todo el mundo se mató de risa, yo no vi que se volteó, yo no vi eso, seguro lo veré ahora con todo el rebote que va a haber, obviamente si le toca la foto y si es su ex, es su ex ¿Qué voy a decir?”, expresó.

