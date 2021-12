Patricio Parodi y Luciana Fuster ganaron el premio a ‘Mejor beso’ en EEG

Compartir Facebook

Los ‘chicos reality’ se llevaron muy orgullosos el premio por el ‘Mejor beso’ tras darse tremendos ‘chapes’ en ‘La academia’.

En la última emisión de ‘Esto es Guerra’, se repartieron premios entre todos los guerreros y combatientes. Una de las categorías a premiar, era la de ‘Mejor beso 2021’ por todos los ‘chapes’ que hubo en ‘La academia’.

Johanna San Miguel los anunció como los ganadores de la categoría y ambos se acercaron muy orgullosos a recibir tremendo premio. De hecho Luciana se animó a dar unas palabras sobre lo ‘complicado’ que fue que graben esos ‘chapes’ entre ambos.

“Es todo regirnos al guion, teníamos ahí el guion, había que cumplirlo, fue difícil, las escenas -porque fueron varias- fueron complicadas”, dijo Lucianita.

Patricio no se quería quedar atrás y aprovechó el momento para lanzar unas palabritas que le recordarían a Luciana el ampay de Paracas. “Lu, con ‘panadol’ no más, con ‘panadol’. ¡Gracias por el premio! ¡Vamos!”, dijo el ‘Pato’ recordando el ampay que dejaría entrever que entre ellos existiría un romance.

La ‘chica reality’ se pronunció tras el sonado reencuentro de Patricio y Flavia el pasado fin de semana, a causa de la hermana del ‘Pato’.

El fin de semana que acaba de pasar trajo muchas sorpresas, pues se reveló que la hermana de Patricio estaba embarazada y celebró su fiesta de revelación de género. A esa fiesta estuvo invitada Flavia Laos, la ex de Patricio Parodi, por lo que se reencontraron.

Flavia es amiga cercana de las hermana del ‘Pato’ por lo que su presencia era inevitable en aquella reunión. Sin embargo, se tenía que conocer lo que piensa la actual pareja de Patricio, Luciana Fuster.

Ella explicó que sí conoce a las hermanas gemelas de Patricio pero que no son amigas, por lo que es normal que no haya estado presente en dicha reunión casi familiar. “Nunca he tenido la oportunidad, me las he cruzado, las he saludado, pero obviamente no soy íntima amiga de ella”, señaló.

Asimismo, dejó en claro que obviamente no le molesta que Patricio se haya cruzado con Flavia nuevamente pues tiene claro que Flavia es amiga cercana de la familia. “No, para nada, yo sé que ella es amiga de las hermanas, obviamente tenía que estar ahí las amigas más cercanas”, explicó.

