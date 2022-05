Patricio Parodi ya le dice ‘te amo’ a Luciana Fuster a pocos meses de relación

Compartir Facebook

La parejita del momento, Luciana Fuster y Patricio Parodi nuevamente se dejan ver más enamorados que nunca en sus redes.

Como se recuerda se decía que tanto Patricio como Luciana intentan hacer una competencia con Flavia y Austin para presumir cada de las dos es la mejor pareja pues ambos no paran de llenar sus historias con románticas fotos.

Sin embargo, Patricio ha hecho caso omiso a las especulaciones sobre su relación y enrumbó a Colombia junto a su amada para disfrutar del concierto de Maluma.

Ambos han registrado lo que está siendo su estadía en tierras extranjeras y su estadía en un famoso hotel de la ciudad.

Ya en el hotel, Patricio Parodi mostró lo que iban a comer: “Toca hacer room service porque no tenemos mucho tiempo, en breve tenemos que salir, así que miren, riquísima una pastita, acá una entradita, pero Lu no quiere”.

Lo que sorprendió a todos fue el detalle del room service que Patricio Parodi entregó a Luciana Fuster. “Y bueno, esto es de mí para ti”, le dijo a su enamorada mientras le entregó una tarjeta donde se lee la frase “Te amo” con un corazón.

Mamá Patricio Parodi defiende Luciana Fuster: “La están criticando incorrectamente”

Verónica Costa, la mamá de Patricio sorprendió a todos al salir en defensa de su actual nuera, Luciana Fuster en redes sociales.

Luciana Fuster recibió una ola de críticas nuevamente, hace unos días, cuando las hermanas de Patricio dejaron entrever que no tenían una buena relación con ella. Pese a que luego Luciana aclaró que eso no es así, las críticas continuaron, por eso la mamá de ‘Pato’ salió a defenderla.

La mamá de Patricio sorprendió a más de uno al utilizar sus historias de Instagram para defender a su actual nuera. «Me tomo este momento para aclarar las especulaciones y la cantidad de mensajes que me llegan sobre si acepto la relación de Luciana con mi hijo, si me llevo bien con ella, etc, etc».

“Solo diré, que siempre me he dado la oportunidad de conocer a cada una de las parejas de mis 4 hijos, y Luciana no será la excepción”, agregó. Asimismo, confirmó lo que en su momento dijo Luciana, que ellas ya se conocen y han comido juntas.