Patricio pasó susto por fiebre: “Gracias a Dios, mi prueba salió negativa”

El “chico reality”, Patricio Parodi, reveló que pasó un susto terrible, ya que a un día de Navidad se comenzó a sentir mal de salud y pensó que se trataba de uno de los síntomas del COVID-19.

A través de redes sociales, la pareja de Flavia Laos fue muchas veces consultado porque no publicaba nada como los demás guerreros con motivos de las fiestas. Sin embargo, el competidor precisó que se sentía muy mal por lo que decidió sacarse una prueba molecular.

“Chicos, veo muchos mensajes de por qué no estoy subiendo tantas ‘stories’ como antes o por qué ayer no he subido mucho de Navidad. Lo que pasa es que un día antes de Navidad me puse muy mal, fiebre de 39.5 y sentía todo mi cuerpo descompensado, lógicamente me encerré en mi cuarto y ayer me hice mi prueba de hisopado”, mencionó Patricio Parodi.

Afortunadamente, solo fue un pequeño susto, ya que no se trataba del COVID-19. Sin embargo, continúa sintiéndose mal y se encuentra en su cama descansando.

“Gracias a Dios, mi prueba salió negativa lo cual descartaba el virus, aún sigo en cama y estoy por realizarme exámenes de sangre para descartar cualquier otro tipo de enfermedad o algo que haya podido comer que me haya generado esto”, señaló el “chico reality”.

Patricio Parodi, a pesar de no presentar COVID-19, pidió a sus seguidores que continúen cuidándose para evitar contagios y “proteger a sus seres queridos”.

