Patricio Rubio: “Alianza merecía el descenso”

El atacante chileno Patricio Rubio quien el año pasado jugó en Alianza Lima y fue parte del plantel que descendió a la Liga 2, habló sobre los malos resultados que se consiguieron el 2020.

“Yo siento que descendimos mal, lo merecíamos, el equipo no estaba. Había muchos jugadores que no querían, que se tiraron para atrás”, indicó el artillero en diálogo con el podcast Catedral Hispana.

“Yo, por lo menos, me quedo tranquilo y la gente me lo hace saber, hasta hoy me hablan, me dicen que ojalá vuelva a algún día, me dan las gracias porque saben que di lo mejor para poder lograr que no descendiéramos”, agregó el actual jugador del Unión Española.

Como se recuerda, Patricio Rubio llegó por pedido de Mario Salas, quien ya lo había dirigido con anterioridad, y si bien tenía contrato hasta mediados del 2021, se decidió rescindir el contrato con el jugador y volvió a vestir la casaquilla de Unión Española.

‘FOQUITA’ NO ENTRENA

Por otro lado, Jefferson Farfán aún no se integra al plantel que viene entrenando bajo las órdenes del técnico Carlos Bustos. Ayer a pesar de la gran expectativa, la ‘Foquita’ nunca apareció en las instalaciones del Colegio La Inmaculada y aún no se sabe si hoy el atacante realizará su primer trabajo con sus compañeros, pues falta el visto bueno del último exmen médico al que fue sometido.

Farfán ha entrenado en las últimas semanas en La Videna bajo supervisión del comando técnico de la selección peruana. Se informó que recién jugaría a partir de la cuarta fecha de la Liga 1 y que formará sociedad con el argentino Hernán Barcos en la zona ofensiva del cuadro blanquiazul.