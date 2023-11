Patricio Suárez Vértiz revela que prefirió estar en «La Casa de Magaly» que en «El Gran Chef»: «Fue bien estresante»

Patricio Suárez Vértiz, reconocido por su éxito en la música y su participación en varios programas de televisión, se confesó sobre su experiencia en «El Gran Chef Famosos» y «La Casa de Magaly». Durante su participación en «Hablemos de belleza» con Deysi Córdova, reveló su preferencia por el segundo programa, sintiéndose más cómodo y relajado en «La Casa de Magaly».

¿Por qué Patricio Suárez Vértiz prefiere a «La Casa de Magaly»?

En su participación en «El Gran Chef: Famosos», el cantante admitió sentirse presionado, ya que no es aficionado a la cocina. Expresó: «No me imaginé estar en la Casa de Magaly. Yo venía del chef y fue bien estresante, lo disfruté y lo agradezco muchísimo pero yo no soy de cocinar mucho», dijo.

A pesar de agradecer la experiencia, no se sintió tan a gusto en «El Gran Chef Famosos»: «Bueno porque primero tienes que cocinar cuando ellos deciden y uno cocina porque le provoca, cuando está con hambre. Pero ya tener un horario, sentarte, cocinar y tener un tiempo límite. Ya no estás disfrutando, la palabra tienes que hacerlo no me gusta pero no me arrepiento».

Sin embargo, su experiencia en «La Casa de Magaly» fue diferente. A pesar de no conocer a la mayoría de los participantes al inicio, mencionó haber sentido una buena vibra en el ambiente. Destacó que con el grupo, entre ellos Carlos Cacho, se sintió más cómodo y relajado.

«Yo no conocía a nadie, solo Carlos que lo conozco e hicimos un grupito. Si se sintió una buena vibra, al principio un poco tímido, no sabes qué piensas de ti pero luego vez que todos somos iguales», dijo. Además, dijo que llevaba una buena relación con La Uchulú.

Patricio Suárez Vértiz enfatizó la importancia de sentirse a gusto en los programas de televisión. Para él, la comodidad y la buena vibra marcaron la diferencia entre «El Gran Chef Famosos» y «La Casa de Magaly».

¿Patricio se enemistó con Christian Meier?

Además, en el programa «Hablemos de Belleza», Patricio Suárez Vértiz contó sobre su relación actual con Christian Meier, su compañero en Arena Hash. Aunque han tomado caminos separados en sus vidas y carreras, Patricio dejó en claro que no hay problemas entre ellos. Se mostró contento de que Meier esté de regreso en la música, destacando que la música es como vitamina B para todos, beneficiosa y positiva.

Sobre la boda de Christian Meier, Patricio no confirmó ni negó si asistió, pero elogió la decisión de hacer una ceremonia íntima. Resaltó que, al estar bajo los reflectores constantemente, es comprensible buscar momentos de tranquilidad y privacidad en ocasiones especiales como una boda. Expresó su respeto por cualquier elección que Meier haya tomado al respecto, admirando la idea de mantenerlo como un asunto privado y especial.

«Christian me imagino que lo ha hecho una cosa muy privada y me parece bien porque cuando uno está en el ojo de las cámaras, el día que te casas quieres algo tranquilo, es una felicidad interior y yo respeto cualquier decisión que hubiera hecho. Eso de privado me parece mostro», añadió.