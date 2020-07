Compartir Facebook

La exmodelo Patty Wong dejó en claro que no piensa incursionar en la política, pues aseguró que no sus ideas no coinciden con los políticos de nuestro país. Cabe mencionar, que la empresaria de ‘Aló chifa’ viene siendo aplaudida por el apoyo que brinda a sus trabajadores durante de la pandemia.

“No deseo entrar a la política, bajo ninguna circunstancia; es más, que ningún partido político me llame, porque soy un mal negocio para ellos. Creo que la política de este país no podría encajar conmigo”, dijo Wong a un medio local.

“No quiero ningún cargo político porque no sé hacer las cosas a la mitad… Sanas tus heridas, eres un ser nada manipulable, y lo que buscas es desde el amor y no desde la carencia o la necesidad”, agregó.

“NO SE TRATA DE REGALAR DINERO”

Asimismo, la empresaria marco distancia de algunos políticos que regalando cosas consiguen votos. “No se trata de ir por todos los asentamientos humanos regalando dinero, sino se trata de ayudar a que tengan unas mejores condiciones de trabajo, que sean personas con criterio propio, que tengan autonomía”, sentenció.

“SOY INDOMABLE”

La exmodelo se describió como una mujer “amable, cariñosa”, pero “indomable”. “No soy nada manipulable. Soy una mujer que ha aprendido a desarrollar su propio criterio y veo la vida de una manera distinta; entonces, soy muy revolucionaria en mis decisiones”.

Al ser consultada si en algún momento le gustaría migrar a China, respondió: “Me han robado tantas veces, han hecho de todo para que desaparezca mi empresa y mis sueños, y nadie ha podido. Por eso no estoy casada (risas)”.

SE DIVORCIÓ DOS VECES

De otro lado, la empresaria reveló que se separado dos veces y se mantiene soltera porque tiene decisiones firmes. “Soy indomable (ríe). Soy fiel a mis convicciones, voy en contra de todo lo que la gente normalmente podría pensar o hacer. Entendí que tengo una madera distinta”, apuntó.

