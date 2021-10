Paula Arias defiende a capa y espada a su novio Eduardo Rabanal: “yo sí confío en mi pareja”

Compartir Facebook

La salsera Paula Arias llegó como invitada a ‘En boca de todos’ para presentar el nuevo éxito de ‘Son Tentación’, pero aprovechó el espacio para aclarar algunos puntos de su relación sentimental con el futbolista Eduardo Rabanal.

“Yo respeto las opiniones que se han dado en los programas, pero las personas que vivimos nuestra relación somos nosotros. Así como soy una mujer que me puedo levantar, seguir, crecer, sin necesidad de tener al lado a otra persona, ahora yo también puedo pararme de frente y decir que yo sí confío en mi pareja”, dijo en un primer momento.

No obstante, reconoció que no todo es color de rosas como lo pintan y admitió que por un momento, terminó su relación con el pelotero. “Hubo una pausa, se terminó la relación. Yo sé que soy una persona pública, pero tengo una vida privada. Si yo he regresado con él, al día siguiente, en una semana, un mes, un año, es mi vida privada, yo sé por qué lo hago”, comentó.

«Cuando un hombre te ama, es fiel», le dice Magaly a Paula Arias

La conductora lamentó que la salsera le haya dado una oportunidad a Eduardo Rabanal pues Paula siempre se había mostrado ser una mujer de ‘armas tomar’.

A pesar de haberlo captado por las cámaras de la pelirroja en ‘coqueteos’ con la madre de su hijo y todo apuntaría a una presunta infidelidad de parte de Rabanal, Paula habría decidido perdonarle esa ‘metida de pata’ para continuar con su romance.

Magaly expuso unas imágenes donde se le ve a Paula dándose un beso con Eduardo lo que confirmaría a toda voces la ya esperada reconciliación.

Por su parte la periodista se mostró inconforme con el proceder de la salsera y aprovechó para mandarle unos fuertes consejos e incluso aseguró que aseguró que el futbolista representaría «a una gran parte de hombres en el país» que a su parecer, suelen sacar los pies del plato sin consecuencias.

“Representa a la mayoría de machos peruanos, mentiroso, ‘sacavueltero’, infiel. Es lo que hay en Perú, felizmente todavía hay raras excepciones. Cuando un hombre te ama es fiel, se responsabiliza por ser fiel. No solamente es darte un anillo o llevarte al altar”, señaló Magaly Medina.

