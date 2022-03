Paula Arias dice que el amor por Eduardo Rabanal “no se va de la noche a la mañana”

Compartir Facebook

Luego de haber anunciado su ruptura amorosa con el jugador de fútbol Eduardo Rabanal, el corazón de Paula Arias estaría aún latiendo por el deportista. Y es que fue la misma salsera quien afirmó, que los sentimientos

no se van de la noche a la mañana.

La líder de Son Tentación, estuvo como invitada en el set de ‘En boca de todos’, donde contó varios secretos íntimos. “¿Sigues enamorada?”, le consultaron a lo que ella respondió: “¡Qué malos! Estoy en una etapa de mi vida tranquila y renovada. Los sentimientos no se van de la noche a la mañana. Sentimientos hay, pero también tengo clara la situación de trabajo y proyectos que cada uno tiene por separado”, respondió la morocha.

Asimismo, le preguntaron si se quedó con el anillo de compromiso que le regaló Rabanal : “Sí, es normal que me quede con el anillo, tampoco se lo voy a aventar o regalar. ¿Si me lo pide? No creo, sería tamaña inmadurez.

Dentro de todo fue una experiencia, tuvo cosas buenas y malas. Hemos terminado en buenos términos. Por el momento, está guardado en su cofre”, añadió Paula. Finalmente, no descartó en volverse a enamorar de un

menor que ella. “Nunca digo nunca, pero ya aprendí. Ahora pienso primero como madre, es mi prioridad, simplemente, creo que las cosas no sucedieron como esperábamos”, sostuvo.