Paula Arias disfruta su soltería: «No tengo apuro por conseguir una pareja»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La cantante Paula Arias afirmó que no se desespera por encontrar una nueva pareja, pues se encuentra disfrutando de su soltería y acompañada de su familia.

“Mi corazón está lleno de amor por mi familia, por mis hijos, que es lo más importante. En lo sentimental, estoy muy bien soltera y no tengo apuro por conseguir una pareja o alguien que esté a mi lado, estoy muy tranquila”, indicó la morocha, que este domingo estará en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Al ser consultada si conquista por el estómago a sus galanes, respondió: “No, la cocina no es mi fuerte, por el estómago no conquisto, se ‘pelan’ conmigo. Yo conquisto con mi personalidad, con mi alegría, soy muy cariñosa, un poco romántica, pero, obvio, con quien lo merezca”.

Mira también: ‘Peluchín’ le ‘tira maicito’ a Maluma: “Yo me hubiese quedado contigo”

SUFRIÓ DE DEPRESIÓN Y ESTRÉS POR PANDEMIA

De otro lado, la salsera reveló que debido a la cuarentena ocasionada por el coronavirus ha tenido problemas emocionales, pero ha salido salir adelante por sus hijos.

“Todo este tiempo ha sido muy complicado, he tenido muchas preocupaciones, aún las tengo, he sufrido ansiedad, estrés y hasta depresión por cómo ha cambiado nuestra vida por completo; pero uno es fuerte y, por la familia, por los hijos, tiene que salir adelante, dar el pecho, esa es mi responsabilidad”, remarcó.

Mira también: Sheyla Rojas: “Si quisiera algo con Maluma no lo haría público”

SE REINVENTA

Además, contó que la cancelación de los eventos públicos la afectaron económicamente y por ello, viene vendiendo diversos productos para poder solventar los gastos en su hogar.

“En lo económico, no me quedó más que adaptarme, ahora estoy haciendo otros proyectos, estoy haciendo mis deliverys de comida, haciendo alguna publicidad, recomendando marcas, y así estoy sobreviviendo porque yo no quiero dejarme caer, al contrario. Además, para seguir brindando música, también se tiene que invertir, estoy haciendo un poco de todo para poder seguir trabajando por la música, por mi familia, por todos los años de trayectoria, seguimos en la lucha”, apuntó Arias.

Mira también: ‘Cuevita’ le brinda su apoyo a Toño Centella: “Muchas fuerzas y bendiciones, hermano”