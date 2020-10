Compartir Facebook

La líder de la orquesta Son Tentación, Paula Arias, se mostró bastante incómoda al enterarse de los dardos que le envió Kate Candela a Daniela Darcourt, donde reveló que no mantiene una amistad debido a una discusión que tuvieron hace dos años .

Paula minimizó las declaraciones de Kate pues asegura que no dice nada concreto. “Es un poquito incómodo porque son personas que han pertenecido a Son Tentación, es por eso que me causa un poco de pena y molestia porque no todo es de maravilla”, comentó la salsera.

“No todo es perfecto, hemos compartido momentos divertidos, hemos renegado, llorado y reído como pasa en todas las familias.Escuchar comentarios un poco fuertes que no dicen nada concreto, es como dejar a la imaginación”, comentó la cantante.

A pesar que Paula prefiere amarrase la lengua, la morocha pidió a su ex ‘tentaciones’ que paren con los ataques. “Quisiera decir muchas cosas, soy la cabeza de la agrupación y no me gustaría meterme, pero sé todo lo que hemos compartido y puedo dar fe que dentro de todo son maravillosas personas.

Cada una es muy diferente a la otra y se les respeta. ¡Basta de críticas! Somos mujeres, somos peruanas y tenemos que apoyarnos”, finalizó.

