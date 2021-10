Paula Arias pide que no la critiquen más: “es mi vida privada, son mis sentimientos”

Compartir Facebook

La líder de ‘Son Tentación’ volvió a defenderse tras la ola de críticas en su contra por regresar con el futbolista Eduardo Rabanal, luego que este fuera captado en situaciones comprometedoras con la madre de su hijo.

“Por más que nosotros tengamos una vida privada (…) me debo al público. Quiero decirles que nunca me van a ver triste, mal, derrotada. Algunas personas se han enfocado solo en criticar, en juzgar, en sacar conclusiones que no son ciertas”, señaló en diálogo con ‘Mujeres al mando’.

En esa línea, la salsera pidió hacer un alto a las críticas, pues ella sabe muy bien qué hacer con su vida. “Son mis decisiones, es mi vida privada, son mis sentimientos”, agregó.

“Lamentablemente esto es parte de nuestra vida pública, pero quiero pedir que hagan un stop sobre todo lo que ha pasado, es una decisión que ya la tengo tomada, la que está viviendo soy yo, la que está tranquila y feliz soy yo”, continuó.

La salsera estuvo en un programa local el día de ayer y habló sobre su tan sonada situación de reconciliación con Eduardo Rabanal. Y es que Magaly Medina fue la que más criticó a Paula por regresar con el futbolista luego de los ampays en los que salía cariñosito al lado de su ex pareja.

Es por eso que Paula asegura que la ‘urraca’ no es ajena a perdonar infidelidades, dejando la puerta abierta a que su relación con el notario, pudo haber parado por un engaño. Sin embargo, Magaly explicó horas más tarde en su programa, que en su matrimonio con Alfredo Zambrano, nunca hubo infidelidades.

Parece que Paula estuvo sintonizando el programa y ya que no estuvo de invitada, utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto. En Instagram, la salsera se rio de las palabras de la ‘urraca’ y la tildó de “conchuda”.

“Jajajajajaja jajajajajaja Qué nivel de conchudez. Nunca me verán mál ni derrotada por nada ni nadie”, escribió Paula.

