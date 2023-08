¿Qué le pasó? Paula Arias reaparece en redes y preocupa por su estado de salud

Paula Arias habría encendido las alarmas sobre su estado de salud al publicar una fotografía en sus redes sociales.

La líder de la agrupación ‘Son tentación’ puso un stop a sus actividades musicales para priorizar su estado físico.

Delicado estado de salud

La artista había publicado días anteriores que no iba a poder asistir a sus eventos ya programados por un delicado estado de salud.

«Me fui al médico… es algo delicado», dijo inicialmente la salsera.

Sin embargo hace ya algunas horas la cantante publicó una fotografía en la que lucen una bata celeste con unas vias en la mano.

Esto confirmaría que por el momento no va a ser parte de ningún show musical junto a su agrupación.

No se sabe al 100% cuál es su diagnóstico, sin embargo, ha mostrado una gran recuperación en su cuenta de Instagram.

¿Eduardo Rabanal pendiente?

Se dan a conocer algunas sospechas de la posible reconciliación entre Paula Arias y Eduardo Rabanal.

Pues el jugador publicó ciertas indirectas en sus redes al parecer a favor de la salsera dando a entender que estaría pendiente de su estado de salud.

Esto sería solo una pista de la posible reconciliación entre la expareja quienes han terminado tres veces.

Como se recuerda, Paula decidió finalizar su romance con Eduardo al hacerse público unas conversaciones del jugador con otra jovencita.

Sin embargo, hace ya algunos meses nuevamente fueron vistos juntos al parecer en un viaje de reconciliación.

Al ser cuestionada Paula con cara de pocos amigos prefirió no dar detalles de su vida privada.

Y es que la última vez que Paula fue entrevistada por reporteros de ‘América Hoy’ se mostró esquiva a las preguntas sobre su actual situación sentimental.

La comunicadora le explicó a Paula Arias que «los que siguen su carrera quieren verla feliz», a lo que ella respondió tajantemente que gracias, pero que no hablaría del exfutbolista.

«Si me quieres ver así, qué linda de verdad. Cuando a mí me pase algo, ahí los voy a llamar para que me puedan apoyar. Muy amable como siempre, pero con todo respeto, no me pregunten eso», sentenció.

Ante la sorpresiva y hostil respuesta de la salsera, Magaly Medina fue una de las personas en pronunciarse y aconsejar a la artista.

“Este mocoso ¿qué le puede ver una mujer como ella? Ella es empresaria, dueña de una orquesta, que tiene todo el mundo por delante, no necesita ‘bastón’ para caminar», señaló.